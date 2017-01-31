НАБУ встановило 11 підозрюваних у справі "кіотських грошей"

Розслідування справи про розкрадання коштів Кіотського протоколу фактично завершено, є 11 підозрюваних. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

“Зараз по цій справі (розкрадання коштів Кіотського протоколу — ред.) наявні 10 підозрюваних, 11-й підозрюваний зараз знаходиться за межами України”, — сказав А.Ситник.

Він додав, що детективи НАБУ і САП звернуться в суд із клопотання про його заочне засудження.

“Фактично справа закінчена”, — сказав А.Ситник.

Нагадаємо, 21 січня 2016 року детективи НАБУ внесли до ЄРДР відомості, кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КККУ за фактом замаху на розтрату державних коштів (480 млн грн), виділених Україні на підставі Кіотського протоколу.