|
Ребенок оказался умнее своих поихитителей
31 января 2017 | 11:48
распечатать комментарии [0] добавить в
В Белой Церкви правоохранители задержали двух мужчин, которые похитили 9-летнего ребенка, сообщила пресс-служба полиции.
Инцидент произошел вчера, 29 января. В полицию обратилась местная пенсионерка, которая и заявила о похищении внука. Она рассказала, что мальчик играл во дворе, а затем исчез. Позже родные получили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тысяч гривен до двенадцати ночи". Правоохранители сразу начали поиски ребенка.
также читайте
[27.01.2017]
[27.01.2017]
|
Загрузка...
по теме
Названо умови евакуації населення з Авдіївки
31. 01. 2017 | 14:35
Евакуація мирного населення в Авдіївці розпочнеться за умов продовження ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
Прокуратура Києва розслідує побиття громадяднина поліцейським за відеофіксацію
31. 01. 2017 | 14:32
Прокуратурою розпочато досудове розслідування стосовно співробітників управління патрульної поліції в Києві щодо побиття чоловіка, який намагався записати на мобільний телефон незаконні дії правоохоронців. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
НАБУ невдовзі пред'явить звинувачення щодо розкрадань по проекту "Стіна"
31. 01. 2017 | 14:30
У справі розкрадань коштів проекту "Стіна" Національне антикорупційне бюро скоро назве перших підозрюваних. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
НАБУ встановило 11 підозрюваних у справі "кіотських грошей"
31. 01. 2017 | 14:27
Ситник звітує про завершення розслідування про розкрадання 480 мільйонів гривень.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»