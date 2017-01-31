Ребенок оказался умнее своих поихитителей

31 января 2017 | 11:48

В Белой Церкви правоохранители задержали двух мужчин, которые похитили 9-летнего ребенка, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел вчера, 29 января. В полицию обратилась местная пенсионерка, которая и заявила о похищении внука. Она рассказала, что мальчик играл во дворе, а затем исчез. Позже родные получили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тысяч гривен до двенадцати ночи". Правоохранители сразу начали поиски ребенка.



В ходе поисков полиция вышла на 30-летнего жителя пгт Гребенки, Васильковского района. Мужчина обманом заманил ребенка к себе домой, где вместе с сообщником связал его и удерживал дома. Однако, 9-летний мальчик, когда злоумышленники отсутствовали, смог сам освободится из плена и сев на маршрутку вернулся домой.



Сейчас вымогатель и его сообщник задержаны. Начато уголовное производство по статье "захват заложников". Им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

"Досье"