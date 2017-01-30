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Покупки в укркинских интернет-магазинах становятся небезопасными
30 января 2017 | 11:04
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в Украине растет число мошенников, которые, представляясь продавцами, предлагают в интернете несуществующие товары, пишет газета "Сегодня".
По словам главы Департамента киберполиции МВД Сергея Демедюка, сейчас, в отличие от прошлых лет, среди всех интернет-преступлений 60% — именно продажа несуществующего товара.
Одно из последних громких разоблачений произошло на днях в столице. Киберкопы поймали 29-летнюю гражданку, которая подозревается в том, что создала целую сеть интернет-магазинов по продаже детских товаров, требовала предоплату в сумме 400 грн, а после получения денег на свою карту исчезала.
"За последние полгода на работу некоторых интернет-магазинов в полицию поступило десятки обращений. Установлено, что все эти интернет-магазины принадлежали задержанной, которая только по предварительным подсчетам обманула более ста человек, — сообщили в Департаменте киберполиции. — Она заманивала покупателей акционными ценами, которые гораздо ниже рыночных, предлагала крупные скидки. Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество", подозреваемой грозит до восьми лет тюрьмы".
В полиции предполагают, что количество обманутых покупателей гораздо выше — поэтому на своей официальной странице в Facebook киберкопы опубликовали названия фейковых интернет-магазинов и номера банковских карт подозреваемой. Всех пострадавших, которые перечисляли деньгина указанные там номера, просят обратиться в полицию.
При этом в полиции сетуют, что многие такие "продавцы воздуха" после задержания все равно оказываются на свободе. "Таких мы задерживаем практически каждый день. Но закони судебная практика пока лояльны к таким преступникам. Иногда, даже будучи под следствием, подозреваемые совершают новые аферы. А одну из жительниц Броваров мы задерживали четыре раза, но реального срока она не получила, потому что у нее трое детей. Мало того, пойманные, а затем отпущенные подозреваемые становятся изощреннее. Они ведь уже примерно понимают, как мы их находим", — говорит Демедюк.
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