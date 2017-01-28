Прокуратура спіймала чиновників на хабарі у півмільйона гривень на тендерних закупівлях

28 января 2017 | 12:13

Викрито схему відмивання коштів службовими особами Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спецкомбінат».

Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції України викрито факт вимагання неправомірної вигоди службовими особами Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спецкомбінат».

Установлено, що директор вказаного підприємства та його заступник налагодили схему відмивання державних коштів.

Зокрема, вони висунули вимогу директору одного з приватних товариств передати неправомірну вигоду в сумі 700 тисяч гривень (згодом сума була знижена на 432 тисячі гривень) за перемогу цього товариства в тендерних закупівлях на поставку дизельного пального.

При цьому вони повідомили, що підприємець для своєї «перемоги» повинен занизити ціну пального до 17 гривень за 1 літр (риночна вартість становить 19,70 гривень) та, у подальшому, після перемоги, обіцяли її підвищити до 19,70 гривень за літр, а отриманий прибуток розділити.

Розуміючи протиправність дій посадовців, підприємець звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Після перемоги на торгах, з підприємцем було укладено договір про закупівлю пального на суму 1,2 млн гривень та 3,4 млн гривень та, згодом, вони уклали додаткову угоду про зміну ціни на 19,70 гривень за 1 літр.

Під час передачі «хабара» в розмірі майже півмільйона гривень, службових осіб держпідприємства було затримано в порядку ст.208 КПК України, а суму «хабара» вилучено.

Готується повідомлення про підозру за ч.4 ст. 368 КК України з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, відсторонення їх від посад, накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На даний час проводяться обшуки за місцем їх роботи та проживання.