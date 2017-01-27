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Трамп готується зняти санкції з Росії

27 января 2017 | 11:24

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Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала документи для скасування санкцій щодо Російської Федерації. Про це повідомив науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Фабріс Потьє у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.


"Джерела у Вашингтоні кажуть, що адміністрація Трампа підготувала розпорядження про скасування санкції щодо Росії. Президент поговорить з Меркель і Путіним в суботу", - повідомив він.

Нагадаємо, чинний глава комітету Європарламенту у закордонних справах, представник німецького Християнсько-демократичного союзу Ельмар Брок заявив, що запропонована президентом США Дональдом Трампа формула — відміна санкцій США проти РФ в обмін на скорочення Москвою її ядерного потенціалу означає, по суті, “угоду про продаж свободи іншої країни” (маючи при цьому на увазі Україну - ред.).

Як повідомляв УНН, група американських сенаторів, що складається як з представників Демократичної партії, так і республіканців, має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.



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