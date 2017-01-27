В китайской газете робот строчит статьи за секунду

27 января 2017 | 11:04

Китайский робот-журналист по имени Сяо Нань, "работающий" в газете "Наньфан душибао" (провинция Гуандун, Южный Китай), готовит материалы менее чем за одну секунду. Как утверждают разработчики электронного устройства с элементами искусственного интеллекта, он может создавать как небольшие заметки, так и пространные редакционные материалы.

"Он способен гораздо эффективнее обрабатывать исходные данные, чем обычные репортеры. Главное его преимущество - быстрота написания статей", - цитирует газета "Чжунго жибао" специалиста в области робототехники из Пекинского университета Вань Сяоцзюня.

Кстати, свой первый материал Сяо Нань посвятил традиционному новому году, который китайцы отмечают в полночь 27 января. Тема статьи - загруженность общественного транспорта в дни начавшихся недельных гуляний. Миллионы людей отправляются в это время в поездки, устремляясь к родным местам или, наоборот, отправляясь в дальние путешествия, что приводит к избыточной нагрузке на железнодорожный, автобусный, речной и авиатранспорт, сетует робот.

Однако есть у робота-журналиста и недостатки. По словам Вань Сяоцзюня, устройство "пока не способно к диалогу". Иначе говоря, Сяо Нань не может отвечать на задаваемые вопросы и занимать определенную точку зрения, опираясь на интервью или живое общение. Но в любом случае робот, подчеркивают разработчики, в состоянии "существенно повысить эффективность деятельности газет и других СМИ, помочь редакторам и корреспондентам".

В Китае, где избыток рабочей силы по мере урбанизации уходит в прошлое, роботов становится все больше. Кроме производства, они уверенно осваивают такие дела, как игры, уход за престарелыми и больными, проведение экскурсий и выдача справок. Эксперты отмечают, что еще одна сфера их перспективного применения - медицина, где может пригодиться твердая и безотказная механическая рука.



ТАСС