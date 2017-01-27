У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі розміром 3 тисячі доларів США

27 января 2017 | 08:14

У Кривому Розі затримали прокурора при отриманні хабаря розміром у 3 тисячі доларів США. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив глава МВС України Арсен Аваков.

“У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в 3 тисячі доларів США. 29-річний прокурор міської прокуратури збирався за 3 тисячі американських доларів вирішити питання про зняття арешту з автомобіля. Це при тому, що даний автомобіль проходить по кримінальній виробництва”, — йдеться в повідомленні.

Також міністр зазначив, що зараз на місці затримання працюють співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції і військової прокуратури Південного регіону.