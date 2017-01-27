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У Києві - хабар в $22.000

27 января 2017 | 08:12

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Суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро затримано при отриманні хабаря у розмірі 22000 доларів США.


Працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро при отриманні хабара 22000 доларів США за сприяння у знятті арешту на майно. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Арсен Аваков.

“Тільки що працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом’янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро (посередник) при отриманні хабара 22000 доларів США за сприяння у знятті арешту на майно, яке перебувало в заставі!”, — написав глава МВС.



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