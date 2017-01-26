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Арабы хотят открыть в Украине банк
26 января 2017 | 18:29
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Недавно созданный Украино-Арабский деловой совет инициирует создание в Украине банка, учредителями которого полностью являлись бы крупные арабские бизнесмены.
Об этом заявил президент Украино-Арабского делового совета Шейх Емад Абу Алруб, выступая в четверг, 26 января 2017 года, на первом заседании Совета с участием украинских и арабских деловых кругов.
«У нас есть идея – создать в Украине банк со 100% арабским капиталом. Это значительно облегчило бы выход на украинский рынок многих арабских компаний», - акцентировал Шейх Емад Абу Алруб, уточнив при этом, что в ходе переговоров представители Национального банка и Кабинета министров уже предварительно поддержали эту идею.
Шейх Емад Абу Алруб отметил, что в ходе своих первых заседаний Украино-Арабский деловой совет пока решает тактические задачи – нарабатывает повестку своей работы, а также налаживает контакты между украинскими и арабскими деловыми кругами. Главная же стратегическая цель Украино-Арабского делового совета - способствовать привлечению в Украину не менее 100 млрд. долларов инвестиций.
«Арабские компании хотели бы вкладывать деньги в сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, а также крупные инвестиционные объекты. Украина очень богатая страна. Богатая на ресурсы и людей», - подчеркнул Шейх Емад Абу Алруб.
Вместе с тем он указал, что для привлечения инвестиций Украине предстоит принять защищающие иностранные инвестиции законы, искоренить коррупцию в судебной системе, а также облегчить получение виз для представителей деловых кругов.
Вице-президент Украино-Арабского делового совета Олег Березюк также указал на огромный потенциал экономического сотрудничества украинских и арабских компаний.
Кроме того, Олег Березюк призвал арабских бизнесменов сообщать о всех фактах коррупции со стороны правоохранительных органов, центральных и местных властей.
«По итогам каждого совета мы будем составлять протокол и информировать первых лиц государства о всех противоправных фактах», - отметил Олег Березюк.
По его словам, Совет намерен активно участвовать в разработке нормативных и законодательных актов, способствующих привлечению зарубежных инвестиции в Украину.
«Многие народные депутаты пообещали стать нашими лоббистами в Верховной Раде и поддержать все наши начинания», - уточнил Березюк.
Вице-президент Академии строительства Украины Виктор Лещинский, участвовавший в первом заседании Украино-Арабского делового совета, подтвердил, что сейчас арабские компании действительно активно ищут возможности инвестировать во многие сферы украинской экономики, включая промышленность и строительство.
«К примеру, Академия строительства Украины должна выступить основным экспертным органов по оценке объектов строительства на привлечение инвестиций от арабских стран», - подчеркнул Лещинский.
По его словам, уже прошли первые переговоры о строительстве зерновых терминалов, зернохранилищ, мукомольных комбинатов.
Также арабские бизнесмены интересовались возможностью строить дороги на условиях концессии, химическими и металлургическими предприятиями.
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