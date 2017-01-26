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В продажу поступили квантовые компьютеры. Дорого!
26 января 2017 | 17:34
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Квантовые вычисления со временем могут обеспечить существенный прирост производительности компьютерных систем. Развитием и продвижением квантовых вычислений активно занимается компания D-Wave, которая в прошлом году создала крупнейший квантовый чип, включающий более 2000 кубит. Теперь этот чип уже поставляется в составе готовых квантовых компьютеров D-Wave 2000Q.
Но пока что квантовые вычисления нельзя назвать доступными. Цена D-Wave 2000Q составляет внушительные $15 млн. Первые квантовые компьютеры напоминают старые громоздкие вычислительные системы, они поставляются в больших шкафах высотой в 10 футов (около 3 метров) и объёмом в 700 кубических футов (около 20 кубических метров). При этом размеры самого квантового чипа достаточно небольшие и сопоставимы с размерами ногтя большого пальца. Большую часть остального пространства компьютера занимают система охлаждения и экранирования. Они предназначены для создания необходимых условия для функционирования квантового компьютера и устранения внешних воздействий. Благодаря применения системы охлаждения на базе жидкого гелия температура квантового чипа находится на уровне -273 градуса Цельсия.
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