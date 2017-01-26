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Полторав звільнив генерала, який спав на засіданні

26 января 2017 | 17:30

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Міністр оборони України Степан Полторак звільнив генерала, який заснув під час засідання Комітету реформ Міноборони. Про це в Facebook повідомила радник заступника міністра оборони Аліна Фролова, передає УНН.


"...Полторак на засіданні #КомітетуРеформМОУ звільнив генерала, який спав. З формулюванням "про які реформи може йтися, якщо генерали сплять", - написала А.Фролова.



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