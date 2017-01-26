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В центрі Одеси знайшли рештки людини

26 января 2017 | 17:28

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26 січня о 14:16 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що під Потьомкінськими сходами, з боку вулиці Приморської, знайдено скелетовані рештки людини.

На місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції в Одесі.



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