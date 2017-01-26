У Трампа пытаются отнять ядерный чемоданчик

Президента США хотят лишить "ядерной кнопки". В конгресс США группа сенаторов внесла законопроект, запрещающий Дональду Трампу первым наносить ядерный удар, не спросясь сенаторов.

Сейчас президент США и по совместительству верховный главнокомандующий сам принимает решение об использовании ядерных сил. Вроде как при этом должен присутствовать шеф Пентагона, но повлиять на решения (или фантазии) президента он не может.

Один из авторов законопроекта, сенатор-демократ Эдвард Марки говорит, что проблема "ядерной кнопки стала критически важной после того, как Дональд Трамп стал президентом". Сенатор предлагает оставить Трампу только право реагирования на ядерную атаку.

Впрочем, Трамп сам дал повод для появления подобной законодательной инициативы. В ходе президентской гонки он допустил возможность нанесения ограниченного ядерного удара по террористам. Масла подливали и подливают в огонь соперники и недруги Трампа. Барак Обама, например, в октябре заявлял, что Трампу "нельзя доверять ядерные коды". Несколько офицеров, в свое время отвечавших за "ядерный чемоданчик", написали открытое письмо. Говорят, что де Трампу из-за его темперамента нельзя передавать контроль над ядерной кнопкой. Дескать, начудить может.

Впрочем, по мнению экспертов, эта инициатива связана не столько с желанием демократов представить Дональда Трампа безответственным политиком, способным развязать ядерную войну. Это – часть кампании по дискредитации Трампа как президента. Его противники в конгрессе с помощью таких инициатив пытаются "внедрить" через СМИ в американском обществе негативное представление о Трампе. А может, даже довести дело и до импичмента. Во всяком случае, не дать ему просидеть в президентском кресле два срока.

Стоит напомнить, что США – единственная страна в мире, которая уже, так сказать, нажимала на ядерную кнопку – в 1945 году по Нагасаки и Хиросиме.

Теперь самое время поговорить о ядерном чемоданчике. Что это такое? Это специальное устройство, которое хранит коды для приведения в действие ядерного арсенала страны. В России ядерный чемоданчик есть у троих – президента, министра обороны и начальника генштаба. Один раз таким чемоданчиком воспользовался Борис Ельцин. 25 января 1995 года недалеко от побережья Норвегии была запущена самая крупная в мире метеорологическая ракета Black Brant XII. Траектория ее полета напоминала американскую межконтинентальную баллистическую ракету. И тогда-то Борис Ельцин впервые задействовал свой ядерный чемоданчик для экстренной связи с военными. К счастью, все обошлось – цель идентифицировали. А потом выяснилось, что письмо норвежцев с предупреждением о пуске метеоракеты было выслано загодя, но затерялось где-то в недрах МИД. Впрочем, из истории хорошо известно, что большие войны начинаются неожиданно и обычно непосредственным поводом к ним становится какой-нибудь роковой пустяк.

Американский ядерный чемоданчик называется "мяч". Это сумка из черной (чуть не сказал – шагреневой) кожи, которая по форме напоминает мяч для американского футбола. "Мяч" носит за президентом специально обученный офицер. В день инаугурации старый президент передает "мяч" новому.