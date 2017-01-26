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Поліція зароблятиме лише на нових водіях
26 января 2017 | 16:41
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У чому полягатимуть законодавчі зміни у видачі посвідчень водія?
У межах імплементації європейських угод в Україні планується внесення змін до процедури отримання та користування посвідченням водія. Йдеться, насамперед, про видачу єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам, зі встановленим мікрочіпом, який підвищує рівень захисту документу від підробок.
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