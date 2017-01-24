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В останні години роботи в Білому домі Б.Обама відправив Палестині 221 млн доларів

24 января 2017 | 10:27

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Адміністрація президента США Барака Обами в останні години своєї роботи перевела Палестинській автономії 221 млн доларів, передає УНН з посиланням на Reuters.


Також у повідомленні йдеться про те, що Республіканська партія намагалася перешкодити цій транзакції.

Варто зазначити, що фінансова допомога Палестині надається Агентством США з міжнародного розвитку. Кошти призначені для надання гуманітарно допомоги в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан. Частина суми має піти на підтримку реформ у сфері безпеки, політичних перетворень.



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