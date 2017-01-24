В Парижі запустили автобуси без водіїв

Автобус нагадує невелику скриню на колесах і вміщує до 12 осіб. Він оснащений лазерними далекомірами і численними камерами, встановленими по всьому периметру, щоб запобігти зіткненням з людьми і машинами.

У автобусів немає не лише водія, а і чітко вираженої передньої або задньої частини. Прибувши до місця призначення, він може не розвертаючись відразу рушити назад, як вагон фунікулера.

У перспективі міська влада сподівається замінити подібними автобусами приміські поїзди, що з'єднують невеликі міста під Парижем з мегаполісом. Підсумки експерименту підведуть через три місяці.

В останні роки відразу кілька великих автовиробників займаються створенням машин, здатних їздити без допомоги водія. На вулицях деяких міст вже можна зустріти автомобілі на автопілоті.

Серед концернів, які сподіваються створити повноцінний безпілотний автомобіль вже до 2020 року, згадуються німецькі BMW і Volkswagen, американські General Motors і Tesla, а також корейська компанія KIA.

Також розробкою безпілотних машин займаються великі IT-компанії, наприклад Apple і Google, а також деякі сервіси таксі, в тому числі Uber.