ГПУ відкрило провадження проти депутата-радікала

Кримінальне провадження відкрито Департаментом ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки за фактом ухилення від сплати податків.

“Народний депутат України у поданій декларації за 2015 рік зазначив отриманий дохід у сумі 9 млн грн, грошові активи на банківських рахунках у розмірі 182 тис. грн та готівкові кошти в сумі 49,2 млн грн. Загалом задекларовано наявність на 31.12.2015 грошових активів на загальну суму 49,3 млн грн.

За даними ДФС України, упродовж 1999-2015 років загалом отримано доходів, з яких сплачено податки та інші обов’язкові платежі, у сумі 16,3 млн грн.

Таким чином, зазначені доходи у сумі 32,4 млн грн, отримані протягом 1999-2015 років, не оподатковані”, — йдеться в ухвалі суду.

Суд задовольнив клопотання прокурора та надав дозвіл на проведення позапланової перевірки.

Довідка УНН: У випадку доведення вини народного депутата С.Рибалки, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.