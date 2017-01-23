Автовласники, які не хочуть платити мито, планують блокувати Київ

23 января 2017 | 19:55

У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і

тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7

годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів

проїзної частини на в’їздах до Києва.



Національна поліція просить громадян неухильно дотримуватись

законодавства України, а водіїв – ураховувати дану інформацію при

плануванні маршрутів руху.