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Автовласники, які не хочуть платити мито, планують блокувати Київ
23 января 2017 | 19:55
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У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і
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