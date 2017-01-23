ТЕМА

Автовласники, які не хочуть платити мито, планують блокувати Київ

23 января 2017 | 19:55

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У  зв’язку  з  можливими  акціями на підтримку врегулювання транзиту і
тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7
годин  ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів
проїзної частини на в’їздах до Києва.

Національна   поліція   просить   громадян   неухильно   дотримуватись
законодавства  України,  а  водіїв  –  ураховувати дану інформацію при
плануванні маршрутів руху.



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