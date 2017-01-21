Под Вероной погибли 16 венгерских детей

21 января 2017 | 12:35

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на севере Италии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные пожарных.

Ранее сообщалось о семи жертвах. Как заявил агентству представитель экстренной службы, вероятно, эти данные являются окончательными.

По данным газеты Corriere della Sera, в автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее сообщалось о четырех жертвах. По данным газеты, в автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. По предварительной информации, после столкновения часть пассажиров вылетела через лобовое стекло, многие остались заблокированными в загоревшемся автобусе.

Как ранее сообщало агентство ANSA со ссылкой на спасателей, число жертв может возрасти.