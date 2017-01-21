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П'яний водій на Мерсі протаранив чотири авто в центрі Києва
21 января 2017 | 12:33
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Вночі, 21 січня у Центрі Києва відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Постраждалих немає, передає УНН з посиланням на “ДТП.Kiev.ua”.
Аварія трапилася на вулиці велика Васильківська. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Порушник намагався втекти з місця події, однак його затримали очевидці.
Правоохоронці зупинили свідків від побиття водія. Патрульні хотіли відразу евакуювати іномарку, однак п’яний порушник повівся неадекватно та вилаяв їх.
Рівень алкоголю в крові порушника становив 0,99 проміле. В аварії ніхто не постраждав.
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