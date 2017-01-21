П'яний водій на Мерсі протаранив чотири авто в центрі Києва

Рівень алкоголю в крові порушника становив 0,99 проміле. В аварії ніхто не постраждав.

Аварія трапилася на вулиці велика Васильківська. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Порушник намагався втекти з місця події, однак його затримали очевидці.

Вночі, 21 січня у Центрі Києва відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Постраждалих немає, передає УНН з посиланням на “ДТП.Kiev.ua”.