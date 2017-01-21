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Столичного адвоката вбили пострілом в голову
21 января 2017 | 12:30
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Адвоката застрелили у ніч на суботу на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Близько опівночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.
За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення він помер у лікарні.
Правоохоронці встановили особу загиблого: це - 46-річний місцевий житель, який повертався з роботи додому.
При огляді місця події правоохоронці із застосуванням службового собаки виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи.
За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного.
Слідство розглядає низку версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом.
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