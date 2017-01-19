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В Киеве - разбой на почте. Преступник скрылся
19 января 2017 | 08:52
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В Киеве в среду произошло вооруженное нападение на отделение почты, расположенном в Днепровском районе по ул. Алма-Атинской, злоумышленник похитил около 3 тыс. грн из кассы и скрылся.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт полиции.
«Произведя два выстрела, злоумышленник забрал из кассы деньги, после чего убежал в направлении промышленной зоны. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Правоохранителям сообщение о разбойном нападении поступило около 14:00.
По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой мужчина в возрасте около 18-20 лет в черной одежде, произвел два выстрела, приказал всем лечь на пол, а затем наклонился через стойку и забрал из кассы около 3 тыс. грн, после чего убежал.
С места события правоохранители изъяли две гильзы, которые направили для проведения экспертизы, а также пообщались с коллективом почты и посетителями, которые в момент совершения преступления находились в помещении.
«Усилия столичной полиции направлены на установление и задержание разбойника. Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
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