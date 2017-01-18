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Национальная полиция завершила проверку по Княжичам
18 января 2017 | 20:26
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По результатам служебного расследования 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.
В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска полиции г. Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, находившимися на месте происшествия. Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию.
Также лишили должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые ненадлежащим образом проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения. Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно проинформировал о совершении преступления. Вместе с другими от должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершению преступления на территории с. Княжичи.
Еще в отношении 9 полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, глава Киевской полиции и руководитель Шевченковского районного управления полиции города Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.
Заключение служебного расследования направлено в Генеральную прокуратуру Украины, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генеральной прокуратурой будет дана окончательная оценка действиям полицейских.
Департамент коммуникации Национальной полиции Украины
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