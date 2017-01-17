Кто станет главным полицейским Украины

17 января 2017 | 13:57 , Алексей Константинов

Конкурс на должность главы Национальной полиции набирает обороты. 13 января стали известны имена всех 64 претендентов, решивших бороться за должность главного полицейского Украины. Среди них - исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник Департамента уголовного розыска Сергей Князев, а также шесть начальников региональных управлений полиции. В числе претендентов также представители прокуратуры, СБУ, фискальной службы, а также адвокаты. 59 кандидатов имеют юридическое образование, а 18 являются действующими сотрудниками полиции.

В Национальной полиции уже сейчас отмечают, что победителем отбора, с большой вероятностью, станет кто-то из действующих представителей руководства полиции. На это указывают ряд фактов, в частности, непрозрачный процесс формирования самой конкурсной комиссии, а также участие в конкурсе полицейских начальников, сделавших стремительную карьеру благодаря главе МВД Арсену Авакову. Определиться с кандидатурой претендента на должность главы Нацполиции комиссия должна к 15 февраля. Конкурс без закона О том, что на должность главы Национальной полиции будет объявлен конкурс, Арсен Аваков объявил 17 ноября 2016 года - на следующий день после отставки прежнего руководителя полиции Хатии Деканоидзе. "Я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских", - сообщил Арсен Аваков. Он отметил, что конкурс будет проведен, несмотря на то, что закон такой процедуры при отборе главы Нацполиции не предусматривает.

Согласно ст. 21 закона "О Национальной полиции", руководитель полиции назначается решением Кабинета министров, после представления премьер-министра и соответствующего предложения со стороны главы МВД. Никакой конкурс при назначении начальника полиции не предусмотрен. Свое решение провести конкурс Арсен Аваков объяснил тем, что новый начальник полиции должен иметь "доверие, как украинского общества, так и мирового политикума". При этом министр сразу же оговорился, что в конкурсе, в первую очередь, должны принять участие именно действующие полицейские. 17 ноября он сообщил о создании консультативной отборочной комиссии, которая должна будет провести конкурс и определить победителя. В комиссию должны были войти как представители международных организаций, так и "авторитетные эксперты от украинской общественности". В декабре Арсен Аваков опубликовал состав отборочной комиссии. В нее вошли шесть человек. Среди них три иностранца: датчанин Микаэль Люнгбо, американец Джон Монтанио и канадец Джозеф МакАлистер. И три украинца: правозащитники Евгений Захаров и Роман Романов и журналист Виталий Портников. Принципы назначения в комиссию, похоже, оказались неизвестными даже для самих членов комиссии.

Как рассказал РБК-Украина один из членов комиссии, кандидатам в комиссию просто позвонили от министра и спросили, не хотят ли они принять участие в работе конкурсной комиссии, после чего пригласили на встречу с министром. Консультативная комиссия Микаэль Люнгбо был известен в Украине еще задолго до конкурса на должность главы Нацполиции. Еще во времена президентства Виктора Януковича, будучи представителем Датского Хельсинского комитета по вопросам прав человека, он неоднократно бывал в Украине, где запомнился критикой судебных процессов над тогдашними лидерами оппозиции. В 2011 году, например, он заявил, что в Украине фактически проводится преследование неугодных власти политиков. В качестве примера он привел процессы над бывшими премьер-министром Юлией Тимошенко, министром внутренних дел Юрием Луценко, заместителем министра юстиции Евгением Корнийчуком и бывшим и. о. министра обороны Валерием Иващенко. "Я занимался мониторингом четырех уголовных дел против бывших членов правительства. Ни одно из них не имеет ничего общего с борьбой против коррупции. Зато есть большие подозрения, что эти дела - некое "шоу" против оппозиции", - заявил тогда датский правозащитник. В 2013 году датчанин поддержал вступивший в силу незадолго до этого новый Уголовный процессуальный кодекс, назвав его "одним из лучших" в Европе. Хотя кодекс как сейчас, так и тогда вызывал множество нареканий из-за несовершенства многих его норм, вызвавших затруднения в работе правоохранительных органов и адвокатов, тем не менее, тогда датчанин заявил, что проблема не в кодексе, а в непрофессионализме представителей правоохранительных ведомств Украины. Помимо правозащитной деятельности в Европе, Африке, Ближнем Востоке, Микаэль Люнгбо работал на разных руководящих должностях в полиции, прокуратуре, службе национальной безопасности Дании. Сейчас он является экспертом в проекте Совета Европы "Поддержка реформы системы уголовной юстиции в Украине", который финансируется правительством Дании. Целью проекта, стартовавшего еще в 2006 году, является реформирование украинского уголовного законодательства и практики в соответствии с европейскими стандартами, реформа прокуратуры, усовершенствование системы бесплатной правовой помощи. Текущий этап проекта (2015-2019 годы) обойдется донору в 2,9 млн евро. Среди партнеров проекта, уже при Арсене Авакове, было и МВД. Известен в Украине и американец Джон Монтанио. Он является старшим советником и экспертом по Украине Международной программы повышения квалификации для органов уголовного расследования Департамента юстиции США. Средства на этот проект выделяет Государственный департамент США. В Украине программа действует с 2007 года. Вплоть до 2014 года ее приоритетом в Украине было реформирование экспертной службы МВД. Однако в 2014 году акцент в работе программы был перенесен на подготовку украинской милиции к службе в зоне АТО, а с конца 2014 года еще и на создание патрульной полиции. Джон Монтанио более 30 лет проработал в полиции и прокуратуре США. Что касается ветерана канадской полиции Джозефа МакАлистера, проработавшего в полиции 34 года, то он известен в Украине меньше остальных членов комиссии, однако от этого его роль для украинского МВД не менее значима. Канадец является консультантом программы помощи правительства Канады в подготовке кадров полиции. Эта программа направлена на подготовку полицейских кадров в, как правило, развивающихся странах. В октябре 2016 года действие этой программы распространилось и на Украину. В прошлом году в Канаду для получения опыта была отправлена группа украинских полицейских, а 20 канадских полицейских прибыли в Киев. Но основные события ожидаются в 2017 году, когда для помощи украинской полиции правительство Канады намерено выделить 8 млн долларов. Эти деньги должны быть потрачены на подготовку отечественных полицейских и закупку современного оборудования, а подготовку украинских полицейских будут осуществлять канадские инструкторы.

Помимо иностранцев, в комиссию по выбору главы Нацполиции вошли и трое украинцев. Это - известный харьковский правозащитник, один из основателей Украинского Хельсинкского союза по правам человека и директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Он считается человеком достаточно близким к Арсену Авакову, и ранее часто публично поддерживал инициативы министра. В апреле 2014 года Евгений Захаров возглавил Экспертный совет по вопросам соблюдения прав человека и реформирования органов внутренних дел при МВД. В этот совет тогда вошли лояльные к Арсену Авакову люди, многие из которых к тому же представляли его родной Харьков. Именно этот орган в 2014 году занимался вопросами реформирования МВД и, как правило, полностью соглашался с предложениями Арсена Авакова. Например, лично Евгений Захаров тогда поддержал идею ликвидации Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), милицейской спецслужбы, занимавшейся борьбой с бандитскими группировками, уголовными авторитетами и "ворами в законе". Источники РБК-Украина тогда рассказывали, что у Арсена Авакова к этой службе возникли личные претензии, связанные с его уголовным преследованием в 2012 году. В этом же совете возникли идеи ликвидации ГАИ и создания патрульной службы. Еще одним членом отборочной комиссии стал телеведущий и публицист Виталий Портников. Ранее он работал главным редактором телеканала ТВІ, а теперь работает на телеканале "Эспрессо ТВ". Оба телеканала связаны с действующим депутатом "Народного фронта" Николаем Княжицким. В 2016 году Виталий Портников стал членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании по квоте "Народного фронта". Третий украинец в составе комиссии - Роман Романов - является директором программы "Права человека и правосудия" Международного фонда "Відродження" Джорджа Сороса. Эта программа также связана с деятельностью полиции. В ее рамках фонд финансирует ряд правовых проектов, в частности, предоставляет помощь украинским общественным организациям, которые сотрудничают с полицией. В 2014 году Роман Романов вместе с Евгением Захаровым также был членом Экспертного совета при МВД. По словам самого Арсена Авакова, Роман Романов сыграл важную роль в создании концепции реформы МВД.

Фавориты

Желающих побороться за пост руководителя Нацполиции оказалось 64 человека, список которых опубликовал глава МВД Арсен Аваков. Согласно условиям конкурса, на должность главы полиции могут претендовать те, кто имеет полное высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права не менее семи лет и опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Помимо чисто технических критериев, будущий главный полицейский должен соответствовать и таким субъективным критериям как "готовность посвятить себя работе", "преданность принципам работы полиции", "высокий уровень коммуникативных навыков".

Несложно предположить, что в первую очередь соответствуют указанным критериям кандидаты, которые сейчас работают в структуре МВД. Однако и здесь возможны неожиданности. Например, действующий и.о. Нацполиции Вадим Троян, который подал заявку на участие в конкурсе, формально не соответствует заявленным критериям. Его руководящий опыт в структурах МВД исчисляется всего лишь с мая 2014 года, когда он занял должность заместителя командира батальона "Азов", то есть составляет менее трех лет. До этого, в начале 2000-х годов он около трех лет проработал следователем в Харьковской области, но потом уволился. Минусом может стать и членство Вадима Трояна в праворадикальной организации "Патриот Украины" в 2000-х годах.

Более высокими могут оказаться шансы у заместителя главы Национальной полиции Константина Бушуева. В системе МВД он работает еще с 1990-х годов, а в декабре 2015 года он был назначен заместителем Хатии Деканоидзе и стал руководить аппаратом Национальной полиции. В числе прочих, к его компетенции относятся и кадровые вопросы. Интересно, что когда МВД руководил еще Виталий Захарченко, то Константин Бушуев тогда работал в Главном штабе МВД, где был заместителем начальника инспекторского управления. Сейчас он является одним из главных лоббистов увеличения финансирования Национальной полиции, увеличения ее численности и создания дорожной полиции. К минусам Константина Бушуева можно отнести то, что за время работы в МВД он занимал преимущественно штабные посты, не имел дела с реальной полицейской работой и, соответственно, мало знаком личному составу.

Неплохие шансы у действующего начальника Департамента уголовного розыска Сергея Князева. Эту должность он занял 9 ноября прошлого года. С 2008 по 2016 годы Князев возглавлял ряд областных управлений МВД и полиции, в частности, руководил милицией Киевской области. С осени 2014 года, то есть, во время АТО, стоял во главе милиции Донецкой области, а в 2015-2016 годах возглавлял полицию Закарпатья и Ровненской области. Следует отметить, что в управление Сергею Князеву, как правило, доставались области с высокой криминогенной обстановкой и значительным объемом нелегальной экономической деятельности, такой как контрабанда, незаконная добыча угля и янтаря и т. д.

Источники РБК-Украина в центральном аппарате национальной полиции относят Сергея Князева к "старой школе" МВД, то есть сотрудникам, чья практика и руководящий опыт сформировались в 1990-2000-е годы. Однако карьерным ростом он обязан все-таки Арсену Авакову. "Он профессионал в розыскной работе, но полагаю, что должность начальника уголовного розыска, это его максимум. Одно дело искать преступников, совсем другое руководить таким сложным механизмом как вся полиция страны. Думаю, он не потянет", - предположил источник РБК-Украина в полиции.

Главными полицейскими страны хотят стать еще и шесть начальников региональных управлений полиции. Среди них стоит выделить начальника полиции Киева Андрея Крищенко, начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина и начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина. Все трое считаются лицами, непосредственно входящими в команду Арсена Авакова. Так, Дмитрий Головин ранее занимал должность начальника Департамента уголовного розыска, а с 9 ноября 2016 года стал начальником полиции Одесской области, где сменил уволившегося соратника Михаила Саакашвили Гиорги Лорткипанидзе. В 2012-2015 годах Головин работал в Одессе заместителем начальника местной милиции, однако после прихода в область Михаила Саакашвили и его команды, в июне 2015 года перевелся в Киевскую область, где руководил областным угрозыском и быстро сделал карьеру. В марте 2016 года Дмитрий Головин сменил в должности начальника всей областной полиции нынешнего и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна.

Что касается Вячеслава Аброськина, то он является одним из самых известных силовиков Украины. До 2014 года он работал заместителем начальника управления внутренних дел Севастополя, но после аннексии Крыма покинул его и некоторое время работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска. Большую часть времени он проводил в зоне АТО, а 8 ноября 2014 года Арсен Аваков назначил его начальником милиции Донецкой области. В этой должности за несколько лет работы ему удалось в целом восстановить там работу органов внутренних дел. Характерно, что за жесткую политику его до сих пор критикуют как сторонники сепаратистов, так и члены украинских добровольческих формирований, адвокаты и правозащитники, неоднократно обвинявшие его в нарушении прав человека. От всевозможных экспертов Вячеславу Аброськину доставалось и за неспособность самостоятельно обеспечить порядок в регионе, поскольку до сих пор большую роль в поддержании стабильности в Донецкой области играют командированные из других регионов полицейские, спецполки МВД и Национальная гвардия. К плюсам Вячеслава Аброськина следует отнести то, что он является одним из немногих украинских полицейских, имеющих авторитет внутри системы, опыт руководства полицией кризисного региона, находящегося в зоне боевых действий.

А вот начальник столичной полиции Андрей Крищенко, по словам источников РБК-Украина, большим авторитетом среди подчиненных не пользуется. Большая часть его карьеры была связана с Донецком и Горловкой, городами, где сильное влияние до событий 2014 года имела "Партия регионов". Там он занимал различные руководящие должности, в частности, в управлении по борьбе с организованной преступностью. Андрей Крищенко стал широко известен 14 апреля 2014 года, когда будучи и. о. начальника Горловского городского управления милиции во время штурма управления сторонниками сепаратистов, скинул с козырька входа в здание сторонника сепаратистов, сорвавшего украинский флаг. За это Андрей Крищенко был сильно избит сепаратистами. Затем, после ухода боевиков, он руководил Славянской райгосадминистрацией, был начальником управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Донецкой области, а в апреле 2015 года был назначен начальником харьковской милиции. Начальником столичной полиции Андрей Крищенко стал в декабре 2015 года. Его неоднократно критиковали за неспособность справиться с разгулом преступности в Киеве, отсутствие какого-либо противодействия со стороны полиции во время массовых беспорядков и коррумпированность столичных полицейских. "Крищенко считается неплохим специалистом, но уровень Киева он не потянул, видимо, в силу нехватки опыта. К тому же среди подчиненных регулярно обсуждается его донецкое прошлое и возможные прошлые связи с местными бизнесменами и "регионалами", - рассказал РБК-Украина источник в полиции. Серьезно шансы Андрея Крищенко могут снизить и обвинения со стороны генерального прокурора Юрия Луценко, призвавшего Крищенко уйти в отставку после неудачно спланированной им операции 4 декабря прошлого года, когда в результате перестрелки между собой в поселке Княжичи погибли пять сотрудников полиции.

Среди прочих претендентов шансы возглавить полицию есть у заместителя начальника управления Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Ореста Михайлецкого. В 2000-е годы он работал в Киеве начальником отдела в Департаменте по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в центральном аппарате МВД, а потом был на руководящих должностях в УБОП Львовской области, в частности, был там начальником криминальной разведки.

В целом, обращает на себя внимание участие в конкурсе большого количества претендентов, обязанных своим карьерным ростом лично Арсену Авакову. Помимо Аброськина, Головина, Князева и Крищенко, это еще один выходец из донецкой милиции, действующий начальник Главного управления полиции в Черновицкой области Сергей Пилигрим, начальник управления полиции Житомирской области, в прошлом командир полка "Днепр-1" Вячеслав Печененко и начальник полиции Черниговской области Эдуард Алехин. Время для работы у конкурсной комиссии ограничено. К 15 февраля комиссия должна отобрать не более трех финальных претендентов, кандидатуры которых будут переданы Арсену Авакову, а потом внесены на рассмотрение Кабинета министров. Первый этап конкурса, на котором комиссия будет проверять документы кандидатов на соответствие требованиям конкурса, состоится уже 18 января.

РБК