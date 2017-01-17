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Рівнинчанин стріляв, захищаючи сім'ю
17 января 2017 | 10:39
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Остаточну версію стрілянини в Старому Селі Рокитнівського району озвучила прокуратура. Місцевий житель захищав свою родину, повідомила УНН прес-служба Сарненськоі місцевої прокуратури.
За інформацією слідчих, чоловік, до будинку якого у Старому Селі увірвалися троє мешканців Березнівщини з погрозами та навчальною гранатою Ф-1 у руках, відкрив у нападників вогонь із мисливської рушниці. Поцілив у трох: 26-річний чоловік отримав дробинку в живіт, його 23-річний брат і 19-річний юнак — поранення в кінцівки.
У прокуратурі кажуть, що це був захист. Проти зловмисників порушили кримінальне провадження за статею “хуліганство”.
“Під час конфлікту господар захищав себе та родину. На місці події вилучено муляж гранати, гільзи, інші докази, допитано свідків”, — зазначили в прокуратурі.
Двоє братів досі перебувають у Рокитнівській центральній районній лікарні. Наймолодшого нападника медики вже відпустили додому. Всі підозрювані в хуліганстві з села Зірне Березнівського району.
Як повідомляв УНН, 15 січня у с.Старе Село трапилася стрілянина. Місцеві жителі поранили трьох чоловіків. Спочатку повідомляли про конфлікт за нелегальний видобуток бурштину, але цю версію поліція відкинула відразу.
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