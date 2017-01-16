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CМИ окончательно проиграли интернету
16 января 2017 | 18:51
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Доверие общества к традиционным СМИ упало в прошлом году в ряде стран мира до самого низкого уровня с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой коммуникационной компании Edelman, обнародованные газетой Financial Times.
Они также будут представлены на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе с 17 по 20 января.
Согласно Edelman index, впервые за семь лет респонденты в значительном большинстве стран (более 70%) из 28, где проводились исследования, выразили недоверие правительствам, бизнесу, СМИ и неправительственным организациям. При этом наибольшее снижение доверия отмечено в отношении СМИ - в 2016 году оно уменьшилось на 7%, до 43% по сравнению с предыдущим годом. Лидерами в этом отношении стали Австралия, Канада и Колумбия.
"Люди теперь рассматривают (представителей - прим. ТАСС) масс-медиа как часть элиты", - подчеркнул глава компании Ричард Эдельман. По его оценке, последствия этого углубляющегося скептицизма - "глубоки и широкомасштабны".
Он указал в этой связи, прежде всего, на избрание на президентских выборах в США Дональда Трампа, а также на результаты состоявшегося в июне прошлого года в Великобритании референдума по вопросу целесообразности продолжения членства страны в ЕС. Победу тогда одержали противники евроинтеграции: 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%.
По словам Эдельмана, люди все больше доверяют интернету. Фактически доступная во всемирной сети информация рассматривается пользователями как более надежная по сравнению с традиционными СМИ в отличие от того, что было еще пять лет назад.
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