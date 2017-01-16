На Полтавщині загинув офіцер-контрактник. Головна версія - самогубство

16 января 2017 | 18:15

Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуального керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України на Полтавщині.

Попередньо встановлено, що капітана з вогнепальним пораненням голови було виявлено співслужбовцем біля автомобільного парку на території військової частини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники швидкої медичної допомоги, які констатували смерть військовослужбовця.

Найбільш вірогідною є версія, що військовослужбовець покінчив життя самогубством.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 115 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Миргородського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області.