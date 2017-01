Politico: Украина платит за попытки помешать Трампу 15 января 2017 | 11:18 , Кеннет П. Вогел, Дэвид Стерн распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Дональд Трамп был не единственным кандидатом в президенты, чья избирательная кампания получала поддержку от чиновников из страны, принадлежавшей к бывшему советскому блоку.

Чиновники украинского правительства пытались помочь Хиллари Клинтон и помешать Трампу, публично ставя под сомнение его пригодность к этой должности. Они также распространяли документы, указывающие на причастность близкого советника Трампа к коррупции, и говорили о расследовании этого дела, свернув удочки после выборов. Они помогали сторонникам Клинтон искать компрометирующую информацию на Трампа и его советников, как показало расследование Politico. Действия Украины повлияли на предвыборную гонку, спровоцировав отставку Манафорта и усилив риторику о том, что кампания Трампа была тесно связана с восточным врагом Украины, Россией. Однако они были гораздо менее централизованы или организованы, чем предполагаемые хакерские взломы почты демократов и их распространение похищенных данных.

Действиями России руководил лично президент Владимир Путин, в них участвовали службы военной и внешней разведки, как заявляют представители американских спецслужб. Как сообщается, они доложили на прошлой неделе Трампу о вероятности наличия у российских спецслужб компрометирующей информации на него. На посвященном хакерской атаке заседании Сената на прошлой неделе директор национальной разведки Джеймс Клэппер (James Clapper) сказал: «На мой взгляд, мы никогда еще не имели дела со столь агрессивной и непосредственной кампанией вмешательства в ход наших выборов, как мы наблюдаем в этом случае».

Доказательств о подобных действиях по указанию сверху на Украине мало. Опытные наблюдатели полагают, что повсеместная коррупция, фракционная борьба и экономические проблемы (не говоря уже о непрекращающейся вражде с Россией) не позволили бы Украине осуществить амбициозную скрытую кампанию по вмешательству в выборы в другой стране. При этом администрация президента Петра Порошенко настаивает на том, что Украина сохраняла нейтралитет во время предвыборной гонки.

Однако расследование Politico нашло доказательства вмешательства украинского правительства в предвыборную гонку, которое нарушает дипломатический протокол, предписывающий правительствам воздерживаться от вмешательства в выборы других странах.

Вмешательство России вызвало гнев в правительственных кругах Америки. Американская разведка предприняла редкий шаг, опубликовав свои изыскания на этот счет, а президент Барак Обама сделал несколько шагов, чтобы официально отомстить, в то время как члены Конгресса продолжают настаивать на дальнейших расследованиях хакерских атак и ведении более жесткой линии в отношениях с Россией, которая и без того считалась Вашингтоном главным иностранным соперником.

Украина, с другой стороны, традиционно могла похвастаться тесными отношениями с администрацией американских президентов. Ее чиновники обеспокоены, что эта ситуация может измениться при Трампе, чья команда в частном порядке выражала неоднозначное отношение — от сомнений до глубокого скептицизма — к режиму Порошенко, давая при этом необычайно дружественные оценки путинскому режиму.

Порошенко изо всех сил старается изменить эту динамику, подписав недавно контракт на 50 тысяч долларов в месяц с вашингтонской лоббистской компанией, имеющей хорошие связи с республиканцами, чтобы организовать встречи с официальными лицами американского правительства с целью «укрепить отношения между Украиной и США».

Раскрытие данных относительно действий, которые были направлены против Трампа, могут усложнить в дальнейшем эти попытки.

«Для Украины обстановка становится все сложнее и сложнее», — говорит Дэвид А. Меркель (David A. Merkel), старший научный сотрудник Атлантического совета, помогавший пересмотреть отношения Америки с Россией и Украиной, работая в Госдепартаменте Джорджа Буша-младшего и Совете национальной безопасности.

Меркель, выступавший в роли наблюдателя на президентских выборах на Украине в 1993 году, отметил, что есть своего рода ирония в противостоящих позициях Украины и России в президентской гонке 2016 года, учитывая, что прошедшие выборы на Украине в американском внешнеполитическом сообществе рассматривались как опосредованная война между США и Россией.

«Теперь создается впечатление, что выборы в Америке можно рассматривать как суррогатную битву между Киевом и Москвой», — говорит Меркель. * * * Неприязнь Украины к команде Трампа (и согласие с командой Клинтон) восходит к концу 2014 года. Именно тогда президент страны Виктор Янукович, советником которого был Манафорт, резко отказался от связанного с антикоррупционными реформами соглашения с Европейским союзом. Вместо этого Янукович заключил соглашение на несколько миллиардов долларов с Россией, спровоцировав протесты по всей Украине, вынудившие президента бежать из нее в Россию под прикрытием Путина.

Далее ситуация обострилась, когда российские войска вошли на территорию принадлежавшего Украине Крыма, и Манафорт исчез с радаров.

Работа Манафорта на Януковича привлекла внимание опытного сотрудника демократов Александры Халупы (Alexandra Chalupa), работавшей при администрации Клинтона в Службе Белого дома по связям с общественностью. Далее она стала штатным сотрудником, затем консультантом Национального демократического комитета. НДК заплатил ей 412 тысяч долларов с 2004 года по июнь 2016 года, как указано в архиве Федеральной выборной комиссии, хотя она получала деньги и от других клиентов в этот период, включая кампании демократов и подразделение НДК, отвечающее за привлечение придерживающихся демократических взглядов экспатов по всему миру.

Халупа, дочь украинских иммигрантов, сохраняющая тесные связи с украино-американской диаспорой и американским посольством на Украине, юрист по образованию, в 2014 году на безвозмездной основе выполняла работу для другого клиента, заинтересованного в украинском кризисе, и начала расследовать роль Манафорта в росте влияния Януковича, а также его связи с пророссийскими олигархами, финансировавшими политическую партию Януковича.

В своем январском интервью Халупа рассказала Politico, что она создала сеть источников в Киеве и Вашингтоне, включавшую занимающихся расследованиями журналистов, правительственных чиновников и сотрудников частной разведки. Если в своей работе в должности консультанта в НДК в последнем предвыборном цикле она сосредоточилась на мобилизации этнических сообществ (включая украинско-американское), то, по ее словам, когда в конце 2015 года кампания Трампа стала набирать обороты, Халупа сфокусировалась на исследованиях и расширила их в том числе до связей Трампа с Россией.

По словам Халупы, она периодически делилась своими находками с чиновниками из НДК и кампании Клинтон. В январе 2016 года (за несколько месяцев до начала какого-либо участия Манафорта в этих выборах), — Халупа заявила высокопоставленному представителю кампании Трампа о том, что, «по ее ощущениям, там была связь с Россией». «И что если она на самом деле существует, стоит ожидать участия Пола Манафорта в этих выборах», — рассказала Халупа, которая в то время также предупреждала лидеров украинско-американского сообщества, что Манафорт является «политическим мозгом Путина, необходимым для манипуляции американской внешней политикой и выборами». По ее словам, она поделилась своим беспокойством с послом Украины в США Валерием Чалым и одним из его ближайших советников Оксаной Шуляр во время встречи в марте 2016 в посольстве Украины. По словам источника, оповещенного об этой встрече, Чалый сказал, что он пристально следит за Манафортом, но его не слишком беспокоят его связи с Трампом, потому что он считал победу кандидатуры Трампа в Республиканской партии маловероятной, не говоря уже о его победе на президентских выборах. Такая точка зрения была довольно распространенной в то время и, вероятно, поэтому связи Трампа с Россией — как и связи Манафорта — не привлекали особого внимания.

Ситуация начала меняться всего четыре дня спустя после встречи Халупы в посольстве, когда сообщили, что Трамп действительно нанял Манафорта, а значит, Халупа имела ценную информацию. Она быстро оказалась крайне востребованной. На следующий день после объявления о приеме на работу Манафорта, по словам знакомого с ситуацией сотрудника, она дала штабу НДК сведения о нем, Трампе и их связях с Россией.

Бывший сотрудник штаба НДК охарактеризовал этот обмен информацией как «неформальную беседу», отметив, что «"брифинг" звучит слишком формально» и добавив: «Мы не направляли ее работу и не руководили ее действиями». Однако бывший член штаба НДК и знакомый с ситуацией чиновник согласились, что при поддержке НДК Халупа попросила сотрудников посольства попытаться организовать интервью, в котором Порошенко мог бы рассказать о связях Манафорта с Януковичем.

Если посольство ей отказало, то чиновники «пошли на встречу» Халупе, по ее собственным словам, так как она обменялась с ними информацией и наводками. «Если я задавала вопрос, они давали мне руководство или наводку на нужного мне человека». Однако она подчеркнула: «Никакими документами мы не обменивались».

Халупа сказала, что посольство также напрямую сотрудничало с журналистами, писавшими расследования о Трампе, Манафорте и России, направляя их в правильную сторону. Однако она добавила: «Они вели себя очень покровительственно и не разговаривали с прессой, как это обычно происходит. По-моему, они осторожничали, так как находились в ситуации, в которой им нужно было быть крайне осмотрительными, чтобы не занять чью-либо сторону. Это политический вопрос, и они не хотели вовлекаться в него политически, потому что не могли».

Шуляр гневно отрицала сотрудничество как с журналистами, так и с Халупой по каким-либо вопросам, связанным с Трампом или Манафортом, объясняя, что их «одолели журналисты с просьбой дать комментарий на этой тему, но наша четкая и незыблемая позиция состояла в том, чтобы никак не комментировать [и] не вмешиваться в вопросы предвыборной кампании».

Как Шуляр, так и Халупа сказали, что целью их первой встречи была организация посольского приема в июне для продвижения Украины. Как говорилось на сайте посольства, мероприятие было посвящено украинским женщинам-политикам, в его рамках должны были прозвучать речи украинского парламентария Ханны Хопко, говорившей на тему «Борьбы Украины против агрессии России на Донбассе», и давней наперсницы Хиллари Клинтон Меланны Вервеер (Melanne Verveer), работавшей на Клинтон в Госдепартаменте и выступавшей ее доверенным лицом во время президентской кампании.

Шуляр сказала, что ее работа с Халупой «не была связана с кампанией», и особенно подчеркнула, что «Мы никогда не пытались найти и распространить компрометирующую информацию о Дональде Трампе и Поле Манафорте».

Однако Андрей Телиженко, работавший под руководством Шуляр сотрудник посольства по политическим вопросам, сказал, что она дала ему инструкции, чтобы он помог Халупе найти связи между Трампом, Манафортом и Россией.

«Оксана сказала, что если у меня есть какая-либо информация, или я знаю других людей, у которых она имеется, то я должен связаться с Халупой», — вспоминает Телиженко, работающий сейчас политическим консультантом в Киеве. «Они с Александрой Халупой координировали расследование с командой Хиллари по Полу Манафорту», — рассказал он и добавил: «Оксана держала это в тайне», но «посольство очень тесно сотрудничало» с Халупой.

В самом деле, источники, знакомые с этим делом, говорят, что Шуляр пригласила Телиженко на встречу с Халупой как раз для того, чтобы предоставить последние сведения о расследовании в отношении Манафорта американским СМИ.

Телиженко вспомнил, что Халупа сказала ему и Шуляр: « Если мы сможем раздобыть достаточно информации по Полу [Манафорту] или связям Трампа с Россией, то к сентябрю она сможет организовать слушания в Конгрессе».

Халупа подтвердила, что спустя неделю после объявлении о приеме Манафорта на работу она обсуждала возможность проведения расследования в Конгрессе с помощником по правовым вопросам в офисе члена палаты представителей, демократа из штата Огайо Марси Каптур (Marcy Kaptur), которая является сопредседателем группы Конгресса по поддержке Украины. Однако, по словам Халупы, «Из этого ничего не получилось».

На вопрос о попытке дискредитации помощник Каптур по правовым вопросам назвал это «деликатной темой» во внутреннем письме коллегам, которое по ошибке попало в редакцию Politico.

Офис Каптур позже отправил официальное заявление, объясняя, что юрист поддерживает законопроект по созданию независимой комиссии по расследованию «возможного стороннего вмешательства в наши выборы». В офисе добавили: «На данный момент связанные с этим делом улики указывают на Россию, но конгрессмен Каптур обеспокоена любыми доказательствами вмешательства иностранных организаций в наши выборы». * * * Почти столь же быстро, как действия Халупы привлекли внимание посольства Украины и демократов, она оказалась в центре нежелательного внимания из-за рубежа.

В пределах нескольких недель со времени ее первой встречи в посольстве с Шуляр и Чалым 20 апреля Халупа получила первое из, как показало время, серии сообщений от администраторов ее личного почтового аккаунта в Yahoo, предупреждавших ее, что ее почту пытались взломать«правительственные хакеры».

Она продолжила свою кампанию, участвуя неделю спустя после первого сообщения о хакерской атаке в обсуждении своего расследования в отношении Манафорта с группой украинских журналистов, занимающихся расследованиями, собравшихся в Библиотеке Конгресса в рамках программы, спонсором которой является орган Конгресса под названием Центр лидерства «Открытый мир».

Пресс-секретарь Центра Мора Шелден (Maura Shelden) подчеркнула, что ее группа не принадлежит ни к какой партии и гарантирует, что «наши делегации услышат мнения как демократов, так и республиканцев, получив информацию от обеих партий». Она сказала, что в последующие дни украинские журналисты встретились с официальными представителями республиканцев в Северной Каролине и не только. Она также сказала, что перед мероприятием в Библиотеке Конгресса «руководитель программы "Открытого мира" по Украине действительно контактировал с Халупой, чтобы уведомить ее, что "Открытый мир" — это внепартийный орган Конгресса».

Халупа, однако, указала в электронном письме, которое было впоследствии похищено хакерами и опубликовано WikiLeaks, что Центр лидерства «Открытый мир» «включил меня в программу для того, чтобы я рассказала именно о Поле Манафорте».

В этом электронном письме, отправленном в начале мая Луису Миранде (Luis Miranda), занимавшему тогда пост директора по связям с общественностью НДК, Халупа отметила, что она пригласила на встречу в Библиотеке Конгресса опытного вашингтонского журналиста, занимающегося расследованиями Майкла Айзикоффа (Michael Isikoff). За два дня до мероприятия он опубликовал в Yahoo News сюжет, где говорилось о сделке на 26 миллионов долларов между Манафортом и российским олигархом, связанным с телекоммуникационным предприятием на Украине. Халупа также писала в электронном письме, что она «работала в последние несколько недель» с Айзикоффым и на мероприятии «познакомила его с украинцами».

Айзикофф, сопровождавший Халупу на прием в посольстве Украины сразу после мероприятия в Библиотеке Конгресса, отказался как-либо это комментировать.

Халупа далее отмечала в похищенном хакерами электронном письме НДК, что у нее была еще деликатная информация о Манафорте, которой она была намерена поделиться «оффлайн» с Мирандой и директором по научно-исследовательской работе НДК Лорен Диллон (Lauren Dillon), в том числе «важные подробности о Трампе, о которых вы с Лорен должны знать и которые будут в центре внимания в следующие несколько недель, и еще кое-что, над чем я работаю, и что вы должны знать». Объясняя, что ей неудобно делиться данными по электронной почте, Халупа прикладывает к письму скриншот предупреждения от администраторов Yahoo о «правительственных» попытках хакерских взломов ее аккаунта, она сообщает: «С тех пор как я занялась подробным расследованием в отношении Манафорта, эти сообщения стали приходить на мой аккаунт в Yahoo каждый день, несмотря на то, что я часто меняю пароль».

Диллон и Миранда отказались давать какие-либо комментарии.

Чиновник НДК подчеркнул, что Халупа работала не исследователем, а консультантом, чья задача состояла в связях с политическим отделом партии. Она начала расследования в отношении Трампа, Манафорта и России по собственной инициативе, и партия не включила ее изыскания в свои досье на эти темы, сообщает чиновник, подчеркивая, что НДК собирал огромные тома расследований в отношении Трампа и его связей с Россией задолго до того, как

Халупа стала подавать сигнал тревоги.

Несмотря на это, взломанная электронная почта Халупы, как сообщается, вызвала беспокойство среди ключевых официальных лиц партии, укрепив их в заключении, что Россия, скорее всего, стояла за кибервмешательствами, с которыми партия только начинала на тот момент бороться.

Халупа покинула НДК после Съезда демократической партии в конце июля, посвятив все свое время расследованию в отношении Манафорта, Трампа и России. Она сказала, что обеспечила «неофициальную» информацию и сориентировала «многих журналистов», работающих над материалами, связанными с Манафортом и связями Трампа с Россией, несмотря на то, что она охарактеризовала как «усиливающуюся травлю».

Около полутора месяцев после того, как Халупа начала получать предупреждения о хакерских взломах, кто-то взломал ее машину у дома на северо-западе Вашингтона, где она живет с мужем и тремя дочерьми, рассказала она. Они «перевернули в ней все, но не взяли ничего ценного, оставили деньги, солнечные очки, клюшки для гольфа стоимостью 1200 долларов», — поделилась она, объясняя, что она не подала заявления в полицию после этого инцидента, потому что не связала его со своим расследованием и хакерством.

Однако к тому времени, когда точно так же были взломаны две машины их семьи, она была убеждена, что это связанная с Россией кампания по запугиванию. В отчете полиции по последнему взлому отмечалось, что «оба транспортных средства были вскрыты неизвестным, ее салон был перевернут вверх дном, бумаги и пульты от гаража были разбросаны в машинах. Из транспортных средств ничего украдено не было».

Далее, как рассказывает Халупа, на следующий день среди ночи в 1:30 в дом их семьи пыталась ворваться женщина «с белыми цветами в прическе». По словам Халупы, Шуляр сказала ей, что этот загадочный инцидент имел некоторые черты кампаний по запугиванию иностранцев в России.

«Они проделывают это с американскими дипломатами, с украинцами. Это их стиль работы. Они вламываются в дома людей. Притесняют их. Устраивают целые представления», — говорит Халупа. «Должно быть, они видели мою переписку с штабом НДК, где я писала о том, кто такой Манафорт, собирала статьи, подчеркивала, почему это важно, обрисовывала общую картину».

В сюжете Yahoo News Айзикофф называет Халупу одной из 16 «обычных людей», которые «определили выборы 2016 года», он пишет, что после того, как Халупа покинула НДК, занимающиеся расследованием хакерских атак агенты ФБР допросили ее и изучили содержимое ее ноутбука и смартфона.

Халупа рассказала Politico в январе, что когда о ее расследовании и роли в выборах стало широко известно, ей стали угрожать убийством, кроме того, она продолжила получать предупреждения о хакерских атаках. Но она отмечает: «Меня это не пугало».

В то время как сторонние агенты часто выступают в роли посредников между правительствами и журналистами, одна из наиболее компрометирующих кампанию Трампа (и разумеется, Манафорта) историй, связанная с Россией, ведет непосредственно к украинскому правительству.

В документах, выпущенных независимым украинским правительственным органом (и представленным общественности одним парламентарием), были зафиксированы выплаты наличными на сумму 12,7 миллиона долларов, выделенные для Манафорта от пророссийской партии свергнутого бывшего президента Украины Януковича.

Газета The New York Times в августовском номере в сюжете, раскрывающем подробности появления бухгалтерских книг, сообщала, что выделенные для Манафорта выплаты были «центром» расследования украинских чиновников, занимающихся борьбой с коррупцией, при этом несколько дней спустя канал CNN сообщал, что параллельное расследование ведет ФБР.

Кампания Клинтон ухватилась за сюжет, развивая аргумент демократов, что кампания Трампа тесно связана с Россией. В бухгалтерской книге было представлено «еще большее количество вызывающих беспокойство связей между командой Дональда Трампа и прокремлевскими фигурами на Украине», — сказал в своем заявлении Робби Мук (Robby Mook), руководитель предвыборной кампании Клинтон. Он потребовал, чтобы Трамп «обнародовал информацию о связях Пола Манафорта и других участников предвыборной кампании и советников с российскими или кремлевскими организациями, в том числе о тех, которые любые сотрудники или советники Трампа в данный момент представляют или от которых они получают деньги.

Бывший украинский журналист, занимавшийся расследованиями, Сергей Лещенко, избранный в 2014 году по списку партии Порошенко, провел пресс-конференцию, чтобы рассказать о бухгалтерских книгах и призвать украинские и американские правоохранительные органы провести строгое расследование в отношении Манафорта.

«По моим оценкам, эти выплаты совершенно противозаконны, и доказательством этому служат эти книги», — сказал Лещенко во время пресс-конференции, освещавшейся международными СМИ. «Если г-н Манафорт будет отрицать любые обвинения, его необходимо допросить по этому делу, и ему придется представить доказательства, что он не участвовал ни в каких противозаконных действиях на территории Украины», — добавил Лещенко.

Манафорт отрицал получение каких-либо неофициальных наличных средств от Партии регионов Януковича и сказал, что в связи с бухгалтерскими книгами с ним не связывались ни украинские, ни американские следователи. В дальнейшем он рассказал Politico, что «Попал под перекрестный огонь».

Как указано в серии записок, собранных, по некоторым данным, для оппонентов Трампа бывшим агентом британской разведки, Янукович в ходе тайной встречи с Путиным на следующий день после публикации в The Times признал, что дал разрешение на «значительные благодарственные выплаты Манафорту». Однако, как сказано в публикации, появившейся 11 января на BuzzFeed, Янукович убедил Путина, «что не было никаких документов, которые могли бы четко доказать это». Данное утверждение может поставить под сомнение подлинность бухгалтерских книг.

Тщательное расследование этих книг (наряду с прочими рассказами о его работе на Украине) представляло слишком много доказательств, и он покинул кампанию Трампа спустя меньше чем неделю после публикации материала в The Times.

В то время Лещенко предположил, что он действовал отчасти из желания навредить Трампу «На мой взгляд, важно было показать не только коррупционный аспект, но и то, что он — пророссийский кандидат, способный нарушить геополитическое равновесие в мире», — заявил Лещенко газете The Financial Times около двух недель спустя после своей пресс-конференции. В газете отмечалось, что выдвижение кандидатуры Трампа подстегнуло «политическое сообщество Киева сделать нечто, что они никогда прежде не пытались: вмешаться, пусть и косвенно, в американские выборы». Далее в сюжете приводилась цитата Лещенко, утверждавшего, что большинство украинских политиков «болеют за Хиллари Клинтон».

К январю, однако, Лещенко пытался отредактировать свою мотивацию, рассказав Politico: «Мне было все равно, кто победит на американских выборах. Это решение должны были принимать американские избиратели». Он объяснил, что его целью при представлении бухгалтерских книг было «поднять эти проблемы на политический уровень и подчеркнуть важность расследования».

В серии ответов, предоставленных Politico, пресс-секретарь Порошенко сказал, что действия Лещенко и органа, придавшего бухгалтерские книги огласке, Национального антикоррупционного бюро Украины, не были связаны с администрацией президента. Агентство было создано в 2014 году как условие для получения Украиной помощи от США и ЕС, оно подписало соглашение об обмене следственными материалами с ФБР в конце июня, то есть меньше чем за полтора месяца до обнародования бухгалтерских книг.

Бюро «совершенно независимо», заявил пресс-секретарь Порошенко, добавляя, что администрация президента не вела «никаких подрывных действий против Манафорта». Он также сказал: «Что касается Сергея Лещенко, то он позиционирует себя как представителя внутренней оппозиции в Блоке Петра Порошенко, несмотря на то, что принадлежит к этой фракции», и отметил, что «он сам лично настаивал на [том, чтобы бюро по борьбе с коррупцией] продолжило расследование в отношении Манафорта». Однако проводивший обширную работу на Украине чиновник, в том числе, занимавший должность советника Порошенко, сказал, что в высшей степени маловероятно, что Лещенко или само антикоррупционное бюро занималось этим делом, не получив, как минимум, негласного одобрения со стороны Порошенко и его ближайших союзников.

«Это было что-то, о чем Порошенко, вероятно, знал и что он мог при желании остановить», — сказал чиновник. Почти сразу же после неожиданной победы Трампа над Клинтон стали подниматься вопросы о расследовании бухгалтерских книг, и о самих книгах.

Чиновник из антикоррупционного бюро рассказал украинской газете: «Г-н Манафорт не играет в этом деле никакой роли».

В конце прошлого месяца антикоррупционное бюро сообщило Politico, что общее расследование по делу о бухгалтерских книгах все еще продолжается, но Манафорт не является его целью. «Поскольку он не является гражданином Украины, [антикорупционное бюро] не может вести расследование против него лично», — гласит в заявлении антикоррупционного органа.

Некоторые критики Порошенко зашли еще дальше, полагая, что бюро отказывается от расследования, потому что бухгалтерские книги были сфальсифицированы или даже сфабрикованы.

Валентин Наливайченко, бывший украинский дипломат, занимавший при Порошенко пост главы по безопасности, а теперь связанный с главным оппонентом президента, сказал, что на подозрения наталкивает то, что «всплыла только одна часть "черной" бухгалтерской книги». Он спрашивает: «Где почерковедческая экспертиза?», а также говорит, что «было безумием» объявлять о расследовании на основе бухгалтерских книг. В декабре Наливайченко встречался в Вашингтоне с союзниками Трампа и сказал: «Разумеется, они считают, что наше [антикоррупционное бюро] вмешалось в предвыборную кампанию».

В интервью на этой неделе Манафорт, снова появившийся в роли неформального советника Трампа после ыборов, предположил, что бухгалтерские книги были поддельными и назвал их публикацию «политически мотивированной сфабрикованной атакой на меня. Я публично занимал должность консультанта. Ничего неофициально не оплачивалось, однако все было представлено так, как будто в этом было что-то подозрительное».

Он добавил, что особенно безосновательными ему показались попытки заклеймить его работу на Украине как имеющую пророссийскую направленность, утверждая, что «все мои усилия были сосредоточены на том, чтобы помочь Украине войти в Европу и приблизиться к Западу». Он упомянул свою работу по денуклеаризации страны, по торговле с Европейским союзом и политическое соглашение, которым Янукович пренебрег перед тем, как бежать в Россию». «Я ни разу не участвовал в делах, которые бы противоречили интересам США», — сказал Манафорт.

И все же Россия выступила в поддержку Манафорта и Трампа в декабре, когда пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел обвинила украинское правительство в использовании бухгалтерских книг как политического оружия.

«Украина серьезно усложнила работу предвыборного штаба Трампа, распространив информацию о том, что руководитель кампании Трампа Пол Манафорт якобы получал деньги от украинских олигархов», — сказала Мария Захарова на брифинге с журналистами, как следует из опубликованной на сайте министерства расшифровки ее высказываний. «Вы все слышали эту замечательную историю», — рассказала она собравшимся журналистам.

* * * Если оставить за скобками попытки помешать Трампу, украинские чиновники не пытались никак наладить отношения с кандидатом от республиканцев во время предвыборной кампании.

Посол Чалый написал статью для The Hill, в которой отчитывал Трампа за серию путаных заявлений, в которых кандидат Республиканской партии в какой-то момент выразил готовность рассмотреть вопрос о признании аннексии Крыма Россией. Источники сообщили, что статья поставила посольство в неловкое положение.

«Это было совсем на грани, даже для них», — говорит Халупа. «Это было уже предельно рискованно».

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк предупредил на Facebook, что Трамп «ставит под сомнение ценности свободного мира». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter в июле назвал Трампа «клоуном» и утверждал, что Трамп представляет «еще большую опасность для США, чем терроризм». Аваков в посте в Facebook набросился на Трампа за его комментарии по Крыму, назвав его высказывание «диагнозом опасного маргинала», как следует из скриншота, появившегося в репортаже СМИ. Позже Аваков удалил этот пост. Он назвал Трампа «опасным для Украины и США», и отметил, что Манафорт работал с Януковичем, который «бежал в Россию через Крым. Куда Манафорт приведет Трампа?»

Отношения между Трампом и Украиной стали еще более напряженными в сентябре, когда стало известно, что кандидат от Республиканской партии пренебрег Порошенко на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где украинский президент пытался поговорить с обоими кандидатами, но добился только встречи с Клинтон.

Телиженко, бывший сотрудник посольства, сказал, что во время праймериз Чалый, посол Украины в Вашингтоне, фактически поручил посольству не контактировать со штабом Трампа, поддерживая при этом отношения с его соперником, республиканцем Тедом Крузом.

«У нас было указание не общаться с командой Трампа, потому что он был негативно настроен по отношению к Украине и ее правительству и высказывал критическую позицию по Крыму и конфликту на Донбассе», — сказал Телиженко. «На меня наорали, когда я предложил поговорить с Трампом», сказал он, добавив, что «посол сказал не вмешиваться, потому что Хиллари все равно победит».

Этот рассказ подтверждает Наливайченко, бывший дипломат и руководитель Службы безопасности, а ныне противник Порошенко. «Украинские власти закрыли все двери и окна — со стороны Украины», — сказал он. Он также назвал такую стратегию «плохой и недальновидной».

Андрей Артеменко, украинский парламентарий от консервативной оппозиционной партии, встречался с командой Трампа во время кампании и сказал, что лично предлагал Чалому организовать подобные встречи, но его предложение было отвергнуто.

«Было ясно, что они поддерживали кандидатуру Хиллари Клинтон», — сказал Артеменко. «Они сделали все для организации встреч с командой Клинтон, публично поддерживая ее, критикуя Трампа…. Я думаю, что они не хотели встречаться с ним, потому что были уверены, что Хиллари победит».

Шуляр отвергает данные, что посольство получило запрет на взаимодействие с Трампом. Она говорит, что «разным дипломатам было поручено работать с различными командами, определять содержание встреч и обмен сообщениями.

Так что не было речи о том, чтобы воздерживаться от контакта, скорее это было внутреннее распоряжение для дипломатов не вмешиваться в то поле деятельности, которым занимается другой сотрудник посольства».

Она подчеркнула, что Чалый был на съезде Республиканской партии в Кливленде в конце июля и встречался с членами внешнеполитической команды Трампа, «чтобы подчеркнуть важность Украины и ее поддержки со стороны США».

Несмотря на попытки сближения, команда Трампа в Кливленде исключила из поправки к программе Республиканской партии призыв к обеспечению Украины «летальным оборонительным оружием» со стороны США, чтобы она могла защищать себя от российского вторжения, сторонники этой меры потерпели неудачу.

Пропаганда активизировалась лишь после победы Трампа. Шуляр отметила, что Порошенко был одним из первых иностранных лидеров, кто позвонил, чтобы поздравить Трампа. По ее словам, после дня выборов Чалый встретился с ближайшими союзниками Трампа, в том числе с сенатором Джеффом Сешнсом (Jeff Sessions), кандидатом Трампа на пост генерального прокурора, и Бобом Коркером (Bob Corker), председателем Комитета по иностранным делам Сената. Посол в сопровождении Иванны Климпуш-Цинцадзе, вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, провел также раунд встреч в Вашингтоне с членом палаты представителей республиканцем от штата Пенсильвания Томом Марино (Tom Marino), давним покровителем Трампа, и Джимом Деминтом (Jim DeMint), президентом фонда Heritage, который играл видную роль во временной администрации Трампа.

* * *

Многие украинские чиновники и их американские союзники рассматривают инаугурацию Трампа в этом месяце как экзистенциальную угрозу для страны. Они признают, что ситуацию усугубило распространение данных о тайной бухгалтерской книге, негативные сообщения в социальных сетях и понимание того, что посольство действовало против Трампа, или, по крайней мере, отказывалось вступать с ним контакт.

«Это очень плохо. Администрация Порошенко прямо сейчас пытается снова наладить контакты», — сказал Телиженко, добавив, что «команда Трампа вообще не хочет говорить с нашей администрацией».

Во время поездки Наливайченко в Вашингтон в прошлом месяце он столкнулся с недоброжелательностью по отношению к Украине со стороны одних политиков и с отсутствием интереса со стороны других, вспоминает он. «Украина не является первоочередной или даже второстепенной задачей новой администрации», — сказал он.

Союзники Порошенко из кожи вон лезут, чтобы понять, как строить отношения с Трампом, который известен способностью долго хранить обиду.

Делегация украинских парламентариев из команды Порошенко в прошлом месяце отправилась в Вашингтон, отчасти чтобы попытаться поговорить с временной командой Трампа, но они не смогли организовать встречу, как указывает знакомый с деталями поездки чиновник, занимающийся внешней политикой. Источники в Вашингтоне и Киеве говорят, что после выборов Порошенко встретился в Киеве с руководителями вашингтонской лоббистской фирмы BGR — в том числе Эдом Роджерсом (Ed Rogers) и Лестером Мансоном (Lester Munson) — чтобы выяснить, как действовать при режиме Трампа.

Несколько недель спустя компания BGR сообщила Департаменту юстиции США о том, что правительство Украины будет платить фирме 50 тысяч долларов в месяц, чтобы «обеспечить стратегические отношения с общественностью и государственными служащими», в том числе в обязанности компании войдет «налаживание связей с правительственными должностными лицами, неправительственными организациями, сотрудниками средств массовой информации и другими лицами».

Пресс-секретарь компании Джеффри Бирнбаум (Jeffrey Birnbaum) предположил, что «пропутинские олигархи» уже пытаются посеять сомнения относительно сотрудничества BGR и Порошенко. Несмотря на то, что у компании действительно есть тесные связи с лидерами Республиканской партии в Конгрессе, некоторые люди из ее руководства пренебрежительно или весьма критически высказывались о Трампе во время праймериз партии, что может ограничить эффективность лоббирования новой администрации.

Отношения между режимом Порошенко и Трампом настолько напряжены, что некоторые соратники украинского президента после выборов в США «протянули руку» Полу Манафорту и даже попросили у него о помощи, говорят источники, знакомые с попытками Украины наладить отношения с Трампом.

Тем временем, соперники Порошенко пытаются получить выгоду от его напряженных отношений с командой Трампа. Некоторые из них оказывают давление, требуя уволить посла Валерия Чалого, которого обвиняют в поддержке и даже организации кампании против Трампа, как говорят украинские и американские политики и чиновники, опрошенные в нашем сюжете. Источники также сообщают, что несколько потенциальных оппонентов Порошенко были в Вашингтоне после выборов и добивались встречи с соратниками Трампа, однако их попытки не увенчались успехом.

«Никто из украинцев не имеет доступа к Трампу, все они отчаянно пытаются получить его и готовы платить за это большие деньги», — сказал изданию американский политический консультант, чья компания недавно проводила в Вашингтоне встречу с Юрием Бойко, бывшим вице-премьер-министром при Януковиче. Бойко, который, как и Янукович, занимает пророссийскую позицию, сам рассчитывает побороться за кресло президента Украины, и его представители предлагали «огромную кучу денег», чтобы получить доступ к Трампу и попасть на его инаугурацию, рассказывает консультант.

Он отклонил это предложение, объясняя, что «оно казалось сомнительным, а мы не хотим заниматься такого рода делами». POLITICO



Поделиться Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Волынские таможенники и их небедные родственники Сэконд-хэнд от кутюр и правозащитники МАФии Генпрокурор в роли адвоката Сделка года. Пять вопросов о национализации ПриватБанка Расстрел в Княжичах: стал известен новый участник Тимошенко и “любі друзі” Путина -2