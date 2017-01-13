Сенат США зробив виключення для нового керівника Пентагону

Він пропонує надати для обранця одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Пентагоном і забороняє очолювати його колишнім військовим, що пішли у відставку менш ніж за сім років до вступу на посаду.

Через те, що Дж.Меттіс пішов у відставку 2013 року, для цього і вирішено було схвалити законопроект.

Зазначається, що повний склад палати представників США має проголосувати щодо цього законопроекту у п’ятницю.

До того ж, після отримання винятку Дж.Меттіса ще має окремо затвердити на посаді повний склад сенату.

До речі, такий виняток надавали раніше в історії США лише одного разу.

66-річний Дж.Меттіс командував підрозділами морської піхоти США під час операції проти режиму руху "Талібан" в Афганістані 2001 року і проти режиму Саддама Хусейна в Іраці 2003-го; 2004-го він командував усіма військами США, що брали участь у битві за місто Фаллуджу, одній із найкривавіших під час Іракської війни. З 2010 до 2013 року Дж.Меттіс очолював Центральне командування США, що відповідає за операції на Близькому й Середньому Сході.

Як повідомляв УНН, Дж.Меттіс заявив, що російський президент Володимир Путін намагається розколоти країни НАТО.