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НБУ продасть 100 млн. дол.
13 января 2017 | 11:50
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13 січня Національний банк України проведе аукціон з продажу валюти для стабілізації курсу гривні. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
“Сьогодні, 13 січня, з цією ж метою (стабілізації курсу гривні) Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону — до 100 млн. дол. США”, — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що з початку 2017 року Національний банк здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 14.6 млн. дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.
Нагадаємо, 10 січня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 51 млн дол.,— 89% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку.
Як повідомляв УНН, за інформацією на сайті НБУ, офіційний курс гривні на 13 січня встановлено на рівні 27,25 грн/дол.
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