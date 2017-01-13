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Рождественские каникулы вора Антимоса
13 января 2017 | 11:32 , Галина Котовская, Олеся Мирошниченко
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Накануне Нового года, 30 декабря, в Украине вновь был замечен вор в законе Антик или Дед, в миру - Антимос Кухилава. В одесском аэропорту, по данным руководителя областной полиции, его встречали «коммерсанты с очень известными фамилиями». «Резонанс» нашел подтверждение того, что после Революции достоинства Антимос уже бывал в Одессе. Наши источники прогнозируют, что и в этот раз «король преступного мира» заехал к нам ненадолго.
По словам генерала полиции Дмитрия Головина, Антик «вернулся легально, с паспортом гражданина Украины, который ему вернул Верховный суд Украины».
По данным «Резонанса», скандальное судебное решение ВСУ датировано еще 2013 годом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в октябре 2014 он засветился в одесском ночном клубе Park Residence. Его фотографию выложила в Facebook вторая жена сына Антимоса - Нурика - Мадина Кухилава.
Почему же перемещения этого персонажа вызывают такой резонанс? Чтобы понять - стоит напомнить историю. Тем более, что Антик - фигура почти публичная. В мае 2008 года он первым в Украине нарушил воровское табу и дал интервью известному журналисту Александру Корчинскому. Тогда на вопрос о качествах, которыми «должен обладать человек, чтобы стать не просто крадуном, а вором в законе», Антимос ответил так: «Многими. В частности, должен быть хорошим психологом, потому что его основная роль — быть третейским судьей в разных спорах и "непонятках", а для этого обязательно нужно хорошо разбираться в людях. Неплохо быть образованным человеком. Я, например, много читаю, школу, между прочим, закончил в свое время всего с двумя "четверками", и то одну поставила мать-учительница…"
Родился Антимос Кухилава 4 октября 1956 года в Варче (есть такое село в Гульрипшском районе Абхазии). Его двоюродным дедушкой был знаменитый Мелитон Кантария, установивший в мае 1945 года флаг над Рейхстагом, а после войны заведовавший сухумским рынком.
Был коронован, по данным «Прайм Крайм», в 18 лет - в 1975 году. Правда, первую судимость получил только в конце 1980 - 2,5 года по ч. 3 ст. 252 УК ГССР (кража, совершенная лицом, ранее судимым за аналогичное преступление). Тюремные университеты начал в ИТК-46 (Цулукидзе).
В начале 90-х годов объявился в Украине. Сперва под Киевом, где и получил украинский паспорт на имя Валерия Кухилавы. Как утверждали правоохранители - противоправно. Затем обосновался в Одессе, куда его подтянул вице-мэр Ваха Убирия, также уроженец Абхазии. Зачем экс-чиновнику «Укрзализныци», который ранее привлекался к уголовной ответственности за взяточничество, понадобилась помощь земляка-вора в законе -- вопрос скорее риторический.
По информации «Фактов», в то время Дед имел достаточно тесные связи с чеченскими ОПГ, однако не ограничивался контролем за рэкетом, барсеточниками, угонщиками автомобилей и квартирными ворами. Якобы он имел и долю от наркотрафика (Одесса даже получила славу наркостолицы Украины) и контрабанды. А благодаря связям во властных структурах «Антимос мог требовать (и получать!) «налог» с любых, даже не контрабандных грузов, проходящих через таможню, когда отправителями груза были кавказцы. Получал он свою долю и от транзита нефти».
Отдельным штрихом стоит упомянуть о давней дружбе Антимоса и народного депутата из группы «Партия «Возрождение» - Александра Пресмана. В 2013 году последний говорил журналистам, что Кухилава для него «в первую очередь родственник, крестный отец сына. Было бы хорошо, чтобы в Украине было больше таких людей, как Антимос. Не было бы в стране такого беспредела».
Общение с политиками и звездами шоу-бизнеса отнюдь не означало отказ от воровского ремесла. Как говаривал один из классиков жанра: "В здоровом государстве вор должен воровать, а мент ментовать. А там где мент ворует, а вор ментует государство гибнет..." .
Поскольку сам "на дело" Антимос более не ходил, а дотянуться до хитросплетений схем и потоков, к тому же замыкающихся на Киев, отечественной фемиде было сложновато, долгое время Дед ходил в неприкасаемых. Его ахиллесовой пятой стала паспортная история, почти как уклонение от уплаты налогов для Аль Капоне
В 2006 году прокуратурой Киевской области, по материалам УБОП, было возбуждено уголовное дело против экс-начальника паспортной службы Макаровского района. Капитана милиции обвинили в том, что незаконно снабдил украинскими паспортами более ста человек, среди которых и грузинские воры в законе Шуша Руставский (Лаша Шушанашвили), Шакро Молодой (Захарий Калашов) и главный герой сюжета - Антимос. Также милиционеры выяснили, что свою натурализацию Кухилава затем закрепил, оформив документы об утере уже украинского паспорта. А один из самых гуманных отечественных судов - Приморский райсуд Одесской области, обязал выдать ему новый документ. Все это всплыло во время допроса, куда его пригласили для начало в качестве свидетеля, разыскав аж в Николаеве.
После общения со следователями, по слухам, Антик не стал сложа рук дожидаться смены процессуального статуса, а тут же помчался на железнодорожный вокзал, и купив счастливый билет на верхнюю полку купе - отчалил в Москву.
Поговоривают, что во время воровской сходки в российской столице, в том же 2006 году, братва его избрала смотрящим за Украиной. И он тихонько вернулся в родные пенаты.
В мае 2009 Кухилаву уже депортировали из Украины рейсовым самолетом "Киев — Тбилиси" за нарушение паспортного режима. Основанием послужило … постановление того же Приморского суда Одессы. Перед этим Высший административный суд отменил решение, согласно которому украинское гражданство Антимоса было признано законным.
Как говорится, с глаз долой - из сердца вон. Оптимизм вселяло и заявление руководителя департамента криминальной полиции Грузии. В 2006 году в Тбилиси Ираклий Пирцхалава сказал журналисту НТН дословно: «Кухилава по кличке Антимос, уроженец Сухуми, является вором в законе. Находится на территории Украины. Против него ведется следствие органами полиции Грузии. Со временем обратимся к украинской стороне о его задержании». К тому же грузинское законодательство, как известно, карает за сам воровской статус.
Однако случилась дивная оказия, и вместо тбилисской тюрьмы для законников наш пассажир оказался в Турции. То ли из-за нелетной погоды, то ли нескольких «зеленых» миллионов отступных … История пока об этом умалчивает. В 2011 году министр внутренних дел Грузии Иванэ Мерабишвили вообщее сделал вид, что впервые слышит о таком воре в законе.
Последняя одесская гастроль Деда уже породила пересуды, мол свое возвращение он очень недешево согласовал с одним влиятельным киевским генералом. Но мы не верим слухам. Тем более, что руководители Нацполиции и обновленного МВД не раз публично заявляли о непримиримой войне с воровским миром, а всех законников окрестили - агентами ФСБ.
В интервью «Думской» шеф одесской полиции прямо сказал, что не даст Антимосу развернуться и «чувствовать себя королем положения». «Вряд ли Кухилава надолго задержится в Украине. Скорее всего, его приезд в Одессу - своеобразные рождественские каникулы, — заявил «Резонансу» компетентный собеседник из Национальной полиции. - К тому же Антимос утратил былой авторитет и влияние, в частности, он лишился поддержки чеченских группировок. Более того, там глубокий конфликт, о котором вскользь упомянул и шеф одесской полиции. Дед человек разумный, и не станет нагнетать ситуацию, понимая, что здесь ему не рады. А если начнет мутить воду, активизируя воровское движение, обложим охотничьими флажками, и загоним как старого матерого волка».
комментарии [1]
13.01.2017 14:41 Резонанс Головне управління Національної поліції в Одеській області розслідує кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Інформацію про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом надання до Одеського окружного адміністративного суду 2011 року підроблених документів для незаконного набуття громадянства. За інформацією джерел «Резонансу» у Генеральній прокуратурі, йдеться про протиправне отримання українського паспорту Антимосом Кухілавою, «злодієм в законі» на прізвиська Антік або Дід.http://resonance.in.ua/vidkrite-nove-kriminaln e-provadzhen/
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