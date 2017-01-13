Рождественские каникулы вора Антимоса

13 января 2017 | 11:32 , Галина Котовская, Олеся Мирошниченко

Накануне Нового года, 30 декабря, в Украине вновь был замечен вор в законе Антик или Дед, в миру - Антимос Кухилава. В одесском аэропорту, по данным руководителя областной полиции, его встречали «коммерсанты с очень известными фамилиями». «Резонанс» нашел подтверждение того, что после Революции достоинства Антимос уже бывал в Одессе. Наши источники прогнозируют, что и в этот раз «король преступного мира» заехал к нам ненадолго.

По словам генерала полиции Дмитрия Головина, Антик «вернулся легально, с паспортом гражданина Украины, который ему вернул Верховный суд Украины».

По данным «Резонанса», скандальное судебное решение ВСУ датировано еще 2013 годом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в октябре 2014 он засветился в одесском ночном клубе Park Residence. Его фотографию выложила в Facebook вторая жена сына Антимоса - Нурика - Мадина Кухилава.

Почему же перемещения этого персонажа вызывают такой резонанс? Чтобы понять - стоит напомнить историю. Тем более, что Антик - фигура почти публичная. В мае 2008 года он первым в Украине нарушил воровское табу и дал интервью известному журналисту Александру Корчинскому. Тогда на вопрос о качествах, которыми «должен обладать человек, чтобы стать не просто крадуном, а вором в законе», Антимос ответил так: «Многими. В частности, должен быть хорошим психологом, потому что его основная роль — быть третейским судьей в разных спорах и "непонятках", а для этого обязательно нужно хорошо разбираться в людях. Неплохо быть образованным человеком. Я, например, много читаю, школу, между прочим, закончил в свое время всего с двумя "четверками", и то одну поставила мать-учительница…"

Родился Антимос Кухилава 4 октября 1956 года в Варче (есть такое село в Гульрипшском районе Абхазии). Его двоюродным дедушкой был знаменитый Мелитон Кантария, установивший в мае 1945 года флаг над Рейхстагом, а после войны заведовавший сухумским рынком.

Был коронован, по данным «Прайм Крайм», в 18 лет - в 1975 году. Правда, первую судимость получил только в конце 1980 - 2,5 года по ч. 3 ст. 252 УК ГССР (кража, совершенная лицом, ранее судимым за аналогичное преступление). Тюремные университеты начал в ИТК-46 (Цулукидзе).

В начале 90-х годов объявился в Украине. Сперва под Киевом, где и получил украинский паспорт на имя Валерия Кухилавы. Как утверждали правоохранители - противоправно. Затем обосновался в Одессе, куда его подтянул вице-мэр Ваха Убирия, также уроженец Абхазии. Зачем экс-чиновнику «Укрзализныци», который ранее привлекался к уголовной ответственности за взяточничество, понадобилась помощь земляка-вора в законе -- вопрос скорее риторический.

По информации «Фактов», в то время Дед имел достаточно тесные связи с чеченскими ОПГ, однако не ограничивался контролем за рэкетом, барсеточниками, угонщиками автомобилей и квартирными ворами. Якобы он имел и долю от наркотрафика (Одесса даже получила славу наркостолицы Украины) и контрабанды. А благодаря связям во властных структурах «Антимос мог требовать (и получать!) «налог» с любых, даже не контрабандных грузов, проходящих через таможню, когда отправителями груза были кавказцы. Получал он свою долю и от транзита нефти».

Отдельным штрихом стоит упомянуть о давней дружбе Антимоса и народного депутата из группы «Партия «Возрождение» - Александра Пресмана. В 2013 году последний говорил журналистам, что Кухилава для него «в первую очередь родственник, крестный отец сына. Было бы хорошо, чтобы в Украине было больше таких людей, как Антимос. Не было бы в стране такого беспредела».

Общение с политиками и звездами шоу-бизнеса отнюдь не означало отказ от воровского ремесла. Как говаривал один из классиков жанра: "В здоровом государстве вор должен воровать, а мент ментовать. А там где мент ворует, а вор ментует государство гибнет..." .

Поскольку сам "на дело" Антимос более не ходил, а дотянуться до хитросплетений схем и потоков, к тому же замыкающихся на Киев, отечественной фемиде было сложновато, долгое время Дед ходил в неприкасаемых. Его ахиллесовой пятой стала паспортная история, почти как уклонение от уплаты налогов для Аль Капоне

В 2006 году прокуратурой Киевской области, по материалам УБОП, было возбуждено уголовное дело против экс-начальника паспортной службы Макаровского района. Капитана милиции обвинили в том, что незаконно снабдил украинскими паспортами более ста человек, среди которых и грузинские воры в законе Шуша Руставский (Лаша Шушанашвили), Шакро Молодой (Захарий Калашов) и главный герой сюжета - Антимос. Также милиционеры выяснили, что свою натурализацию Кухилава затем закрепил, оформив документы об утере уже украинского паспорта. А один из самых гуманных отечественных судов - Приморский райсуд Одесской области, обязал выдать ему новый документ. Все это всплыло во время допроса, куда его пригласили для начало в качестве свидетеля, разыскав аж в Николаеве.

После общения со следователями, по слухам, Антик не стал сложа рук дожидаться смены процессуального статуса, а тут же помчался на железнодорожный вокзал, и купив счастливый билет на верхнюю полку купе - отчалил в Москву.

Поговоривают, что во время воровской сходки в российской столице, в том же 2006 году, братва его избрала смотрящим за Украиной. И он тихонько вернулся в родные пенаты.

В мае 2009 Кухилаву уже депортировали из Украины рейсовым самолетом "Киев — Тбилиси" за нарушение паспортного режима. Основанием послужило … постановление того же Приморского суда Одессы. Перед этим Высший административный суд отменил решение, согласно которому украинское гражданство Антимоса было признано законным.

Как говорится, с глаз долой - из сердца вон. Оптимизм вселяло и заявление руководителя департамента криминальной полиции Грузии. В 2006 году в Тбилиси Ираклий Пирцхалава сказал журналисту НТН дословно: «Кухилава по кличке Антимос, уроженец Сухуми, является вором в законе. Находится на территории Украины. Против него ведется следствие органами полиции Грузии. Со временем обратимся к украинской стороне о его задержании». К тому же грузинское законодательство, как известно, карает за сам воровской статус.

Однако случилась дивная оказия, и вместо тбилисской тюрьмы для законников наш пассажир оказался в Турции. То ли из-за нелетной погоды, то ли нескольких «зеленых» миллионов отступных … История пока об этом умалчивает. В 2011 году министр внутренних дел Грузии Иванэ Мерабишвили вообщее сделал вид, что впервые слышит о таком воре в законе.

Последняя одесская гастроль Деда уже породила пересуды, мол свое возвращение он очень недешево согласовал с одним влиятельным киевским генералом. Но мы не верим слухам. Тем более, что руководители Нацполиции и обновленного МВД не раз публично заявляли о непримиримой войне с воровским миром, а всех законников окрестили - агентами ФСБ.

В интервью «Думской» шеф одесской полиции прямо сказал, что не даст Антимосу развернуться и «чувствовать себя королем положения». «Вряд ли Кухилава надолго задержится в Украине. Скорее всего, его приезд в Одессу - своеобразные рождественские каникулы, — заявил «Резонансу» компетентный собеседник из Национальной полиции. - К тому же Антимос утратил былой авторитет и влияние, в частности, он лишился поддержки чеченских группировок. Более того, там глубокий конфликт, о котором вскользь упомянул и шеф одесской полиции. Дед человек разумный, и не станет нагнетать ситуацию, понимая, что здесь ему не рады. А если начнет мутить воду, активизируя воровское движение, обложим охотничьими флажками, и загоним как старого матерого волка».

«Резонанс»