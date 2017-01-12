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ФБ працює над технологією читання думок
12 января 2017 | 14:27
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Фахівці секретного дослідницького підрозділу, створеного минулого року у Facebook, працюють на новою технологією “комп’ютерно-мозковий інтерфейс”.
Проект спрямований на те, щоб навчитися читати так звані мозкові хвилі, що у свою чергу дозволить людям читати думки один одного.
Зазначається, експерти з Facebook’s Building 8 group вже працюють над проектом, що пов’язаний із нейровізуалізаційними і електрофізіологічними даними. Простіше кажучи, фахівці займаються створенням “комунікаційної платформи майбутнього”.
Наразі у компанії навіть відкрито дві вакансії. Перша — інженер з розробки комп’ютерно-мозкового інтерфейсу, який би зміг працювати над проектом протягом двох років від початкового етапу до отримання кінцевого продукту. Друга — інженер, який вмітиме “розробляти алгоритми обробки аудіо сигналів” для “зв’язку і обчислення даних майбутнього”.
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