Нардеп Мосійчук розповів подробиці інциденту в СІЗО із "торнадівцями"

"Коли привезли бійців "Торнадо" з суду їх закрили в камери, де утримуються ув'язнені в той час, поки в їх основних камерах проводиться обшук. До "торнадівців" підійшов один з представників адміністрації, контролер. Він сказав, що поки вони були на суді, з їх камер вилучили спортивний інвентар. І до того ж повісили так звані "баяни" - додаткові решітки, які практично перекривають доступ світла в камеру. У відповідь на це один із в'язнів, "торнадівець" з позивним "Ахіллес", почав відрізати собі вухо. По суті, його відрізав і кинув ним у цього співробітника тюремної адміністрації", - розповів І.Мосійчук.

За словами нардепа, працівники СІЗО "втекли в зброярню і там закрилися".

"Ув'язнені залишилися наданими самі собі. Вони (співробітники СІЗО) там дві години сиділи. Тут почалися чутки, що СІЗО захопили, співробітників адміністрації захопили. Це нічого не відповідає дійсності", - додав він.

На уточнююче питання ведучого про ніж, яким "торнадівець" міг відрізати собі вухо, І.Мосійчук сказав: "Заточкою, наскільки мені відомо. У в'язниці у всіх камерах є заточки, ножі, люди ріжуть хліб".

За даними нардепа, чоловікові надали медичну допомогу: "так розумію, пришили вухо і повернули в СІЗО".