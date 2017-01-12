В Лукьяновском СИЗО "торнадовец" после признательных показаний отрезал себе ухо

Как передает "ДС", об этом сообщает источник "Цензор.НЕТ".

После дачи признательных показаний между Глебовым и Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка в ходе которой Онищенко угрожал Глебову.

Во время этапирования из суда в Лукяновское СИЗО, по информации источника "Цензор.НЕТ", Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы" находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

В данный момент Глебов под конвоем госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.