|
Бунт в Лукьяновском СИЗО
11 января 2017 | 23:13
распечатать комментарии [0] добавить в
Источники в полиции сообщают о захвате бывшими бойцами батальона "Торнадо" одного из сотрудников СИЗО Заключенные напали на конвой Лукьяновского СИЗО после доставки их из зала суда. Об этом РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в среду, 11 января.
"После слушанья в суде между заключенными и конвоирами произошел конфликт. По этому сообщению, выехала полиция, были задействованы дополнительные силы. Один из заключенных нанес себе повреждения", - сказал Тракало. По его словам, осужденный доставлен в медицинскую часть. В полиции не назвали фигурантов нападения на конвоиров Лукьяновского СИЗО. В то же время источники РБК-Украина сообщают, что в Лукьяновском СИЗО бывшие бойцы батальона "Торнадо" захватили одного из сотрудников СИЗО (боксового, который дежурит по боксу - переходной камере) и на место уже выехал КОРД.
также читайте
[06.01.2017]
[06.01.2017]
|
Загрузка...
по теме
В Лукьяновском СИЗО "торнадовец" после признательных показаний отрезал себе ухо
12. 01. 2017 | 00:22
В суде по делу батальона "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов сегодня дал признательные показания.
Україна планує економити на урані мільярди
11. 01. 2017 | 09:41
Якщо Україні дійсно вдасться наростити обсяги видобутку власного урану, і таким чином на 100% забезпечувати свою потребу в цьому ресурсі, то це дасть змогу економити мільярди доларів бюджетних коштів. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Андрій Новак.
Обама назвав суперників США
11. 01. 2017 | 09:39
Президент США Барак Обама у прощальній промові назвав РФ і Китай американськими суперниками, при цьому висловивши думку, що вони “не зрівняються з США”, передає УНН.
Дельта-банк скуповував крадене. Прокуратура його повернула
10. 01. 2017 | 20:08
Військовою прокуратурою Центрального регіону України вжито заходів щодо повернення у власність МО України об’єктів нерухомості загальною площею 1 189,6 м².
Вора в законе депортировали после сходки в Киеве
09. 01. 2017 | 16:05
«Вор в законе», наделенный титулом ближайшим окружением арестованного «Шакро Молодого», депортирован из Украины. Речь идет о 34-летнем абхазском «законнике» Тенгизе Чарая, более известном в узких кругах по прозвищу «Тенго Гальский».
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»