Бунт в Лукьяновском СИЗО

11 января 2017 | 23:13

Источники в полиции сообщают о захвате бывшими бойцами батальона "Торнадо" одного из сотрудников СИЗО Заключенные напали на конвой Лукьяновского СИЗО после доставки их из зала суда. Об этом РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в среду, 11 января.

"После слушанья в суде между заключенными и конвоирами произошел конфликт. По этому сообщению, выехала полиция, были задействованы дополнительные силы. Один из заключенных нанес себе повреждения", - сказал Тракало. По его словам, осужденный доставлен в медицинскую часть. В полиции не назвали фигурантов нападения на конвоиров Лукьяновского СИЗО. В то же время источники РБК-Украина сообщают, что в Лукьяновском СИЗО бывшие бойцы батальона "Торнадо" захватили одного из сотрудников СИЗО (боксового, который дежурит по боксу - переходной камере) и на место уже выехал КОРД.

РБК