Квартирный вопрос не может испортить борца с коррупцией

12 января 2017 | 08:39 , Олег Ельцов, ТЕМА

Сегодня главный борец с коррупцией Сергей Лещенко по всем каналам пугает: Европа от нас отвернулась, больше денег не даст, от России не защитит. Отчего же такая перемена? А оттого, что украинцы не продвигают реформы, не выполняют взятые обязательства, не подчиняются принятым ими же законам. Как не выполняют? Очень даже выполняют! Едва приняли закон про е-декларирование, все чиновники бросились строчить декларации. И Лещенко с ними. Но тут получилась закавыва… У общества возникли вопросы к квартире пламенного борца с коррупцией. Эти вопросы ему задало грозное НАБУ и вопреки явным нестыковкам, состава уголовного преступления не обнаружило, отфутболив тома проверки в НАЗК. Последний тоже не спешит выдвигать обвинения и накладывать штрафы… Может и поэтому Европа в нас разуверилась?..

Так украинцы в лице Лещенко доказали, что они умнее и хитрее всех. Светлейшие умы просвещённой Европы пытались принудить нас ввести е-декларирование. Даже грозились не предоставить очередной транш кредита. Ну, это уж слишком! Мы сделали вид, что покорились, депутаты законодательно заставили себя же выносить на всеобщее обозрение собственное добро, народы Европы аплодировали стоя! А вот после этого мы показали им козью морду, доказав еще раз: заставить украинцев делать то, чего они не хотят, не может ни один ЕС вместе с их МВФ-ом.

Как известно каждому пенсионеру и милиционеру, Сергей Лещенко – финансово непорочен. Правда, обществу так и не дали вразумительного ответа: как он мог набрать кредитов (у бывшей начальницы, у мамы и даже у подруги, чей муж в то время находился в зоне АТО), не имея ни малейшего шанса вернуть чужие деньги, исходя из нынешнего материального статуса?

А ничего возвращать не надо! К такому выводу должно было прийти НАБУ, если бы должным образом отрабатывало немалые деньги налогоплательщиков на свое содержание, профессионально проверило обстоятельства покупки Лещенко элитной недвижимости. Но там решили не напрягаться. Поэтому нам придется выполнить эту работу за пинкертонов Ситника.

Итак, общая сумма, которая потребовалась Лещенко для приобретения родового гнездышка – 7.550.000 гривен (при рыночной цене, указанной на профильных сайтах - 14.562.240 грн). Наскребал он их буквально по крохам.

- 77.000 долларов (2.002.000 грн., по курсу 26.0грн\дол.) – мамины. Впрочем, как он признался детективам, деньги-то были его, просто некогда было бегать по банкам, вот и попросил маму положить их на ее имя в банк. Хотя вполне могла бы положить на Сережу, достаточно было оформить нотариальную доверенность.

- 3.770.000 грн. - беспроцентная ссуда, предоставленная Аленой Притулой на 10 лет без уплаты процентов. Есть большое подозрение, что никакого займа не было, но об этом ниже.

- 150.000 грн. – деньги, полученные от Анастасии Топольской. Судя по ее гонорарам – сущая безделица, даже как-то неудобно за диджейшу. Но об этом тоже поговорим позже.

- 1.628.000 грн. – трудовые сбережения Лещенко, которые он по доброй депутатской традиции хранил в наличке.

Как известно, дьявол таится в деталях. К ним и переходим.

Как заявила мама Лещенко, 77.000 долларов, которые лежали на ее депозитах в банке - накопления сына. Сергей передал их матери и попросил положить на депозит, ибо у него просто не было на это времени – в депутаты собирался. Таким образом, его мать в 2014 году положила деньги на депозиты в «Укрсоцбанке».

Итак, Лещенко не разместил деньги в банке на свое имя, не оформил на мать нотариальную доверенность на управление этими деньгами, учитывая свою занятость. А сделать это надо было. Ибо Лещенко не мог не знать, что народный избранник открыт перед избирателями и прятать деньги на мамином депозите – нехорошо. Однако, светить немалую сумму долларов в качестве кандидата в нардепы от президентского блока сразу после Революции Достоинства, это показалось Лещенко неудобным.

Нам неприятно это говорить, но подобные действия могут трактоваться как сознательное сокрытие депутатом собственности.

По версии самого Лещенко, приобретение роскошной квартиры в исторической части Киева ему было не по зубам, и он обратился за финансовой подмогой к редактору «Украинской правды» Алене Притуле.

Он предоставил НАБУ письменный договор беспроцентной ссуды, заключенный 31 августа 2016 года сроком на 10 лет. К договору прилагалась расписка Лещенко о получении 3.770.000 грн. Деньги по его словам были в купюрах по 500 и менее гривен. Такой «кирпич» должен был весить не менее 10 кг. По его словам, деньги он получил непосредственно в доме Притулы без единого свидетеля. Покинув ее квартиру, он в одиночестве направился в свой дом, находящийся через дорогу. И снова: ни охраны, ни одного свидетеля.

Любопытно, что давать какие-либо показания НАБУ по этому поводу Алена Притула отказалась, а НАБУ не сильно-то и настаивало. По сути, факт предоставления денег Притулой никак не доказан. Свидетелей нет, Притула молчит, даже проверку факта ее присутствия в стране НАБУ не проводило. Лещенко со своей стороны не стал заверять договор у нотариуса. Можем предположить, что он знал про требование об обязанности нотариуса информировать Государственную службу финансового мониторинга об операциях с наличностью, превышающей 150 тыс. грн. Все это также не вызвало у ассов сыска НАБУ вопросов к Лещенко.

Анализ доходов и расходов нардепа однозначно свидетельствует: если он ничего не скрывает, то у него нет ни одного шанса вернуть долг через десять лет. В тексте самого договора не идет речь ни о каком обеспечении займа, у него нет поручителей, в том числе, не упоминается и подруга нардепа – Анастасия Топольская. Но, судя по всему, отдавать ничего не придется: на лицо все признаки фиктивного кредита. В таком случае, это было просто финансовое алиби.

Еще 150 тыс. грн. по словам Лещенко он получил от подруги - Топольской. При этом снова – ни одного документа. Заметим: Топольская не имела никаких прав претендовать на владенье частью квартиры, поскольку на это время ее муж находился в зоне АТО и своего согласия не давал.

Как заявила сама Топольская, она собрала все свои сбережения и передала Лещенко. 150 тыс. грн. – это около 6 тыс. дол. Не густо! Особенно, учитывая ее же заявление следователям, что в год она зарабатывает на зарубежных гастролях около 200 тыс. евро. Опять же: никакого нотариального оформления, никакого отчета перед Финмониторингом.

По устной договоренности Лещенко и Топольской, последняя будет гасить займ Лещенко от Притулы. Снова – все на словах, без оформленных юридических обязательств Топольской перед Притулой…

Подводим черту: Лещенко без какого-либо оформления берет деньги (фактически – подарок) у женщины, которая состоит замужем за другим мужчиной, с которым у нее общий ребенок… Заметим: депутат делает это в нарушение закона, который он прекрасно знает.

Наконец, остались жалкие 1.600.000. грн., которые Лещенко, не стыдясь, назвал своими сбережения, накопленными с заработной платы и иностранных стипендий. Ориентировочно свой месячный доход он оценил в 50 тыс. грн.

Лещенко отказался предоставлять какие-либо документы на принадлежащую ему квартиру по улице Гетьмана, 1. Он заявил, что «этой истории уже 10 лет» и она не имеет отношения к делу. Также нардеп утверждает, что никакого дохода от сдачи жилья в аренду не имеет, а в ней бесплатно живет близкий ему человек. Удивительная щедрость для того, кто в долгах, как в шелках и даже не планирует ремонт в новоприобретенной квартире на ул.Франка,11. Любопытно, что на вопросы следователей о его месте проживания за минувшие годы, Лещенко не моргнув глазом заявил, что с 2005 года живет то у друзей, то в съемных квартирах, при этом бескорыстно сдает собственное жилье некоему «близкому человеку»… Эти данные мы оставим на совести г-на Лещенко и матерых следователей НАБУ.

НАБУ много еще чего не смутило. Например, сознательные нарушения при заполнении декларации Лещенко. Так, он скрывает информацию о доходах и собственности своей матери, не заполнив ту часть декларации, в которой идет речь о доходах членов семьи и близких лиц. В НАБУ решили не исправлять эту ошибку…

Для закрепления пройденного материала, подведем промежуточный итог финансового состояния дел Лещенко. Итак, что нам стало известно (подчеркнем: большинство выводов базируется на признаниях самого нардепа, которые следаки НАБУ в большинстве случаев даже не проверяли).

Сбережения Лещенко, составленные за время его трудовой деятельности журналистом насчитывают около 100.000 долларов.

Лещенко не указал в декларации расходы на покупку предметов ежедневного потребления, а также одежды (по его словам, одежду он покупает преимущественно за рубежом на 10-15.000 грн. в месяц).

11 лет имея собственную квартиру, Лещенко проживает у друзей, не платя за жилье.

Он отказался предоставить информацию о расходах по приобретению квартиры на улице Гетьмана, 11 и на ее ремонт.

Не имея финансовой возможности оплатить долг перед Притулой, он заключил устную договоренность с замужней Топольской, воспитывающей несовершеннолетнего ребенка про выплату последней долга Лещенко перед Притулой.

Вам не кажется, что в приведенных выше фактах просматриваются некоторые натяжки? Офицерам НАБУ, проводившим проверку, так не показалось…

Но это еще не конец истории. Нам предстоит помочь НАБУ-шникам разобраться собственно с квартирой на ул.Франка,11, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор.

К слову сказать, в этом восьмиэтажном доме проданы всего две квартиры на последнем этаже. Одна из них площадью 192 кв.м. принадлежит Лещенко. При оформлении сделки эксперты оценили ее в 5.323.000 грн.

Из пояснений матери Лещенко, они начали поиск подходящей квартиры в далеком 2012 году. И долгие четыре года искали жилплощадь, удовлетворяющую их эстетическим запросам. Квартиру своей мечты они нашли аккурат в августе 2016 года. Покупка чисто случайно совпала с пониманием того, что по итогам года всем депутатам предстоит подача электронных деклараций, а оформление покупки состоялось на следующий день после празднования нардепом дня рожденья.

Мать Лещенко утверждает, что обнаружила информацию о продаже подходящего жилья на сайте продажи недвижимости, после чего решила связаться не с риэлтером, а непосредственно с генеральным застройщиком – концерном «Гранит». Оттуда ее направили в брокерскую контору.

При встрече с матерью брокер сразу сообщил, что цена колеблется от 1800 до 1500 дол. за квадратный метр при условии полного расчета. Информацию о продаже жилья на Франка, 11 мать Лещенко обнаружила на сайте элитной недвижимости kievstandard.com.ua Любой желающий может зайти туда и выяснить, что в августе 2016-го квартира Лещенко продавалась за 63.100 грн.\м.кв., в сентябре – 64.750, в октябре – 63.990. Другой сайт www.novostroyki.lun.ua информирует: цена квадратного метра в 4-комнатной квартире составляет 2500 дол.\кв.метр. Простой подсчет показывает: стоимость квартиры Лещенко должен был составлять 14.562.240 грн., то есть – втрое выше экспертной оценки и вдвое выше залпаченного. Брокер, занимавшийся оформлением сделки, заявил, что лично получил от Лещенко деньги.

И еще деталь, которая не насторожила следователей НАБУ: по законам рынка цена на жилплощадь в апреле всегда выше, чем в августе, поскольку летом спрос резко падает. Но для жилплощади Лещенко законы рынка недействительны. В апреле он мог заплатить за квадратный метр 35.000 грн., но почему-то поспешил покупать в августе … по 39.000. Нардеп поясняет спешку с покупкой окончанием срока акции застройщика, которая длилась якобы до 2 сентября. В действительности, никакой акции и никаких сроков не существовало. Это подтверждают документы, предоставленые застройщиком в НАБУ. Возможность скидки существовала, но она не ограничивалась сроками. Речь шла лишь о предельной сумме за продажу квартир. В результате сегодня в доме проданы лишь две квартиры на общую сумму 12.150.000 грн, хотя ставилась цель выручить 15 млн.грн. Таким образом, возможность предоставления скидки существует и сегодня: налетай!

Спецы из НАБУ не заметили сомнительных результатов экспертной оценки договора, проведенной ЧП «Европроспект». В ней отсутствует главное: рассчетная и описательная части, на основании которых и формируется отчет и рыночная цена в 5,3 млн. грн. за квартиру Лещенко. Можно констатировать, что квартира была продана нардепу по цене значительно ниже рыночной. А это уже расценивается Законом «Про противодействие коррупции», с которой Лещенко истово борется, как получение подарка. Заметим: очень недешевого подарка!

Мы не беремся утверждать, что застройщик из большой любви к борцу с коррупцией решил в ущерб себе продать ему квартиру в элитной новостройке. Вполне вероятно, что квартира продавалась по значительно более высокой – рыночной – цене. Просто в документах указали заниженную сумму. Но тогда тут следует вспомнить суровую статью УК про минимизацию налогов. Остается допустить, что Лещенко ее не знает, а в НАБУ так некстати забыли.

Наконец, в качестве вишенки на квартирный тортик: в действиях Лещенко усматривается состав преступления по еще одной статье УК: он сознательно обманул частного нотариуса Чорней, заявив, что не проживает совместно с иными людьми (это указано в пунке 10 Договора купли-продажи от 31.08.2016). Некрасиво получилось: деньги у дамы сердца взял, свои долги перед бывшей начальницей ей переадресовал, а признаться в сожительстве постеснялся…

Какое послевкусие остается от этой истории? Квартирный вопрос ничуть не подпортил борца с коррупцией Лещенко: каким он был, таким остался. Просто раньше он был с 200 тысячами долларов, сэкономленными на гонорарах и стипендиях, а теперь – с элитным жильем. А лихорадочная спешка при покупке недешевой недвижимости свидетельствует об одном: нардеп должен был срочно вложить накопленные непосильным трудом средства до 1 сентября 2016 года – срока начала подачи электронных деклараций. В противном случае, большая часть инвестированных в недвижимость средств не могла быть потрачена Лещенко на протяжении ближайших девяти лет, чтобы это не вызвало неприятных вопросов со стороны Государственной фискальной службы.

Вероятно, Сергей Лещенко собирается еще долгие годы душить в парламентском кресле гидру коррупции. А для этого нужно демонстрировать избирателям умное и честное выражение лица.