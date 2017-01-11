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Україна планує економити на урані мільярди
11 января 2017 | 09:41
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Якщо Україні дійсно вдасться наростити обсяги видобутку власного урану, і таким чином на 100% забезпечувати свою потребу в цьому ресурсі, то це дасть змогу економити мільярди доларів бюджетних коштів. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Андрій Новак.
“Якщо Україна активізує видобуток і переробку власного урану — це, по-перше, більша ступінь енергетичної незалежності, а по-друге, економія коштів на закупівлі імпортного урану і навіть можливість власного експорту.
Щодо економії — мова іде про мільярди доларів”, — сказав він.
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Більше того, експерт вважає, що власний уран є шляхом до кращого позиціонування України на геополітичній мапі світу.
“Це і енергетична безпека, і можна відновити ядерний цикл і у військово-промисловому комплексі для набагато кращого позиціонування себе у геополітичному плані. Тут відразу країна, яка видобуває і переробляє уран, заходить в топ геополітичних країн світу”, — додав він.
Нагадаємо, на думку генерального директора компанії “Атомні енергетичні системи України” Ю.Бакаржієва, на сьогодні є інвестори, які готові вкладати кошти в уранову галузь, а отже — перспективи нарощення видобутку уранового концентрату в Україні є.
“У концепції розвитку атомного комплексу України до 2020 року вказано, що у країні хочуть побудувати завод ядерного палива і отримати енергонезалежність. А для того, щоб стати енергонезалежними, Україні необхідно довести виробництво уранового концентрату хоча б до рівня 2,5 тис. тонн на рік, щоб повністю закривати власні потреби. Я вважаю, що Україні це вдасться зробити, оскільки є інвестори, які згодні вкладати кошти у цю галузь”, — розповів він.
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