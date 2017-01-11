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Обама назвав суперників США
11 января 2017 | 09:39
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Президент США Барак Обама у прощальній промові назвав РФ і Китай американськими суперниками, при цьому висловивши думку, що вони “не зрівняються з США”, передає УНН.
“Суперники, такі як Росія і Китай, не можуть зрівнятися з нашим впливом у світі, якщо ми не відмовимося від того, що ми відстоюємо, і перетворимося на чергову велику країну, яка задирається до сусідів, які менші за неї”, — сказав Б.Обама.
Нагадаємо, що Б.Обама йде у відставку 20 січня, президентом стане Дональд Трампа.
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