Обама назвав суперників США

11 января 2017 | 09:39

Президент США Барак Обама у прощальній промові назвав РФ і Китай американськими суперниками, при цьому висловивши думку, що вони “не зрівняються з США”, передає УНН.

“Суперники, такі як Росія і Китай, не можуть зрівнятися з нашим впливом у світі, якщо ми не відмовимося від того, що ми відстоюємо, і перетворимося на чергову велику країну, яка задирається до сусідів, які менші за неї”, — сказав Б.Обама.

Нагадаємо, що Б.Обама йде у відставку 20 січня, президентом стане Дональд Трампа.