Афера в «Платинум Банке»: растрачено более миллиарда гривен (банкротству "Платинума" посвящается)

11 января 2017 | 19:24

Менеджмент «Платинум Банка», который относится к сфере влияния Бориса Кауфмана, подозревают в растрате 1,1 млрд гривен. Об этом идет речь в уголовном производстве№ 42016000000000885, открытом в марте этого года по ч.5 ст.191 УК. В полиции считают, что в банке растратили деньги, путем подписания кредитных договоров с «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс» с декабря 2013 по февраль 2014 года. Все данные компании были связаны с менеджментом банка. Более того, они не собирались выполнять взятые обязательства, что привело к ущербу в 1,1 млрд гривен.

Три компании из вышеуказанного списка («Стратагема-Инвест», «Титан-Юг» и «Кодос Инвест») фигурируют в уголовном производстве ГФС №32015210000000119 в отношении табачной компании «Мегаполис Украина». Последнюю подозревали в выведении средств и уклонении от уплаты налогов под видом возвратной финпомощи предприятиям с признаками фиктивности на 1,07 млрд гривен.

Борис Кауфман

Кроме того, «ФК Бизнесфинанс» не так давно за 166,3 млн гривен выкупил у «Проминвестбанка» долговые требования к отелям Бориса Кауфмана (29,15 млн долларов и 122,1 млн гривен).

По данным Finbalance, в апреле прошлого года правоохранители расследовал и еще одно уголовное производство по №12015100000000334 по факту предоставления НБУ стабкредита для «Платинум Банка». Следователи выяснили, что банк предоставлял фирмам целевые кредиты у контрагентов нерезидентов EmportesaTradingLTD, OrmoviniaEnterprisesLTD, BretasiaTradingLimited. В качестве залога предприятия передавали права на приобретенное имущество «Платинум Банку». Однако товар так в страну и не завезли.

Валерия Гонтарева и Екатерина Рожкова

При этом, вопреки целевому назначению, часть кредитных средств направлялась на погашение кредитных обязательств предприятий перед ОАО «ФИНБАНК», а часть управлялась на счета нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвия), что не было предусмотрено условиями кредитных договоров.

При истечении сроков действия кредитных договоров, заключавшихся на один год, должностными лицами ПАО «Платинум Банк» принимались решения о: продолжение его действия; продление срока пользования кредитными средствами; реструктуризации задолженности; перенос дат платежа по погашению начисленных процентов за пользование кредитными средствами; увеличение размера лимита кредитования; неприменение штрафных санкций за нарушение платежных или неплатежных обязательств, изменения размера процентных ставок за пользование кредитными средствами с 10% до 5%, и с 5% до 1%, — что свидетельствует об отсутствии очевидной экономической целесообразности.

В 2015 году между должностными лицами ПАО «Платинум Банк» и предприятиями ООО «Титан Юг», ООО «Кодос Инвест», ООО «Логистик Транс», ООО «Стратагема Инвест», ООО «Ошер», ООО «ФК« Реал-Инвест » заключен договор об изменении предмета залога, согласно которому залог изменено на ценные бумаги эмитентов ПАО «Страховая компания« Стандарт РЕ »и ПАО« Глобал Транспорт Логистик ».

Однако, учитывая низкие финансово-хозяйственные показатели, низкий уровень прибыли и отсутствие объективных причин для роста цены на акции компаний ОАО «Глобал Транспорт Логистик» и ОАО «Страховая компания «Стандарт Ре», Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в 2015 году приняты решения о приостановлении торговли ценными бумагами указанных субъектов.

После указанных рисковых действий постановлением Правления Национального банка Украины в течение банку перевели стабилизационный кредит на 240 млн гривен. Уже в апреле этого года «Платинум Банк» заключил договор залога на 385 млн гривен с фирмой «Таргар» с целью обеспечения кредитных обязательств «Стратагемы-Инвест» и прочих компаний. В ходе проверки оказалось, что «Таргар» является фиктивным предприятием. Более того, имущественный комплекс, обеспечивающий залог ранее неоднократно перезакладывался.

Согласно отчетам «Платинум Банка», за девять месяцев уходящего года финучреждение, хранящее 6 млрд гривен вкладов физлиц, понесло убытки на 334 млн гривен.

"Полиграф"