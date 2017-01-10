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Дельта-банк скуповував крадене. Прокуратура його повернула
10 января 2017 | 20:08
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Військовою прокуратурою Центрального регіону України вжито заходів щодо повернення у власність МО України об’єктів нерухомості загальною площею 1 189,6 м².
Наприкінці грудня 2016 року рішенням господарського суду міста Києва задоволено позов військової прокуратури Центрального регіону України та визнано за державою в особі Міністерства оборони України право власності на об’єкти нерухомості військового містечка № 116 загальною площею 1 189,6 м² в будинку по вул. Мельникова, 81, у м. Києві, орієнтовною вартістю 5,5 млн грн.
Вказані нежитлові приміщення у 2007 році незаконно, без відома Міністерства оборони України та Фонду державного майна України відчужені керівництвом ДП «Укрконверсбуд» на користь комерційного підприємства в рахунок погашення заборгованості, а в подальшому реалізовані ПАТ «Дельта-Банк».
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