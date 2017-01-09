ТЕМА

Вора в законе депортировали после сходки в Киеве

09 января 2017 | 16:05

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«Вор в законе», наделенный титулом ближайшим окружением арестованного «Шакро Молодого», депортирован из Украины. Речь идет о 34-летнем абхазском «законнике» Тенгизе Чарая, более известном в узких кругах по прозвищу «Тенго Гальский».


Известно, что на днях «вор в законе» был задержан в Киеве сотрудниками ГУУР НП Украины. После этого суд принял решение о принудительной депортации Чарая. Куда именно отправился «законник», неизвестно. «Высылка» состоялась из киевского аэропорта «Борисполь».

 

О «Тенго Гальском» известно, что он был «коронован» в «северной столице» в октябре 2014 года. В «сходке» по случаю принятия Чарая в «воровские» ряды участвовали  «Ара Армавирский», «Хусейн Слепой», «Дато» и «Кусо».



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