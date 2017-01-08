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Глава Пентагону заявив про нульовий внесок Росії в боротьбу з ІД

08 января 2017 | 20:12

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Глава Пентагону Ештон Картер в інтерв’ю телеканалу NBC News заявив, що Росія внесла “нульовий” вклад в боротьбу США з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”.


 

“Ні, вони не зробили нічого проти (ІД), фактично нуль. Вони прийшли, кажучи, що боротимуться з ІД і допомагатимуть врегулювати громадянську війну в Сирії, вони не зробили нічого з цього,” — сказав він.

За словами Е.Картера, в даний час справжня боротьба з ІД йде у звільненні Мосула і Ракка, але ні в одній з цих операцій Росія не приймає будь-якої участі.

“Поведінка російських в Сирії безумовно зробила припинення громадянської війни там складнішою. Росіяни побачили, що у них є унікальна здатність поступово і акуратно прибрати (президента Сирії Башара) Асада з поста,” — підкреслив він.

При цьому Е.Картер пояснив, що це те, про що Росія говорила тоді. “Але вони не зробили цього, вони подвійно посилили сирійську громадянську війну,” — зазначив глава міноборони.

 УНН


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