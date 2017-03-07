КАК НАПИТЬСЯ НА ОДИН ДОЛЛАР 07 марта 2017 | 10:38 , АЛЕКСЕЙ СИНЯКОВ распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в ЕСЛИ У ВАС ВСЁ ПЛОХО, НЕ СПЕШИТЕ ВЫПИЛИВАТЬСЯ ИЗ ЭТОГО МИРА, ОБЪЯТОГО ПЛАМЕНЕМ, ПОТОМУ ЧТО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС НАШ ШТАТНЫЙ АЛКОГОЛИК АЛЕКСЕЙ СИНЯКОВ (ИМЯ НАСТОЯЩЕЕ) СОСТАВИЛ КРИЗИСНУЮ ИНСТРУКЦИЮ И РАССКАЖЕТ, КАК МОЖНО НАКИДАТЬСЯ НА ОДИН ДОЛЛАР (ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО).

— Как дела, потомки? — спрашивает Гагарин из космоса. — Все в блевотине и всем тяжело, — говорит Черноусый, сидя в электричке Москва — Петушки. Это потому, что все экономят. Российская история приучила нас экономить. Экономить неправильно — пить бензин, готовить аперитивы из бытовой химии, добывать алкоголь из топлива для стратегических бомбардировщиков, очищать с помощью дрели клей, отделяя спирт от клеящих фракций. За это приходится платить здоровьем. Но больше травиться в целях экономии необязательно — сегодня существуют как минимум пять сравнительно безопасных (и не очень) способов напиться всего на 1 доллар. И сейчас я вам о них расскажу. САМЫЙ ПРОСТОЙ В колледже мама выдавала мне по 30 рублей в день. Моя специальность называлась «автоматизация специального оборудования и процессов производств», и я до сих пор плохо представляю, на кого я учился. Приятелям родители выдавали денег больше, поэтому они пили «хорошее» пиво с водкой. Был 2002 год. Мне хватало только на бутылку коктейля в полуторалитровой бутылке — аналог «Виноградного дня». Но скоро приятели сами опустились до моего уровня. И финансы тут ни при чём. Денег на кафе не было ни у кого, а попить алкоголя в тепле хотелось всем. Но с пивом или водкой в колледже мог застукать охранник, а за алкоголь в стенах бывшего ПТУ грозило отчисление. В ближайшем азербайджанском ларьке мы покупали полуторалитровые бутылки с жидкостью цвета тархуна или дюшеса и шли в колледж. С бутылок срывали запрещённые этикетки, и алкогольный коктейль превращался в глазах охранника и преподавателей в невинную газировку, после которой многие засыпали на задних партах. Сегодня редкие магазины торгуют «Виноградным днём» или «Полторашкой» дороже одного доллара. Когда заходишь в любой вино-водочный магазин, сразу видно — патриотизм. Бутылки этой газированной жидкости вполне хватает на одного человека. Наибольший эффект оказывают полуторалитровые коктейли утром, желательно, с сильного похмелья и натощак — до приёма воды и пищи. Тут за один доллар можно убить сразу двух зайцев — газики дарят отравленному организму кислород, а алкоголь поначалу приводит в тонус, который вскоре оборачивается невменяемостью. А если содрать этикетку, то «Виноградный день» вполне можно пить в метро, как мы делали в колледже. Его я, кстати, не закончил — отчислили с первого курса за неуспеваемость. ИЗЫСКИ Напиться на один доллар, судя по сочинениям, не всегда мог даже экономный Венедикт Ерофеев. Например, коктейль «Дух Женевы» (духи «Белая сирень» — 50 г., средство от потливости ног — 50 г., пиво «Жигулёвское» — 200 г., лак спиртовой — 150 г.) требовал покупки флакона «Белой сирени», которая в начале 70-х обходилась в целых 4 рубля 50 копеек. Деньги немалые. Сегодня эти духи носят название «винтажные» и стоят почти разорительную сумму — от 4 000 до 18 000 рублей (куда смотрит Путин?). Нам повезло больше. И напиться на доллар у нас возможностей больше. «Грязная зелёная бумажка» позволяет напиться в 2016 году даже деятельному московскому бомжу. Причём напиться красиво и со вкусом — так, чтобы с каждым глотком превращаться в глазах прохожих в романтического французского клошара. Речь, разумеется, о вине. Самый дешёвый вариант — это белое «Чио Сан» и «Спелая вишня» той же марки: в некоторых супермаркетах можно найти этот напиток по цене всего 60 — 70 рублей за литр. Вкус его сначала приятно вас удивит, а потом разочарует, но, когда разочарует, вам будет уже всё равно. Я выпивал литр «Чио Сана» и засыпал в метро, дожидаясь, пока меня разбудят бдительные полицейские на конечной станции Новоясеневская. Другой вариант — «Виногор». Это красное полусладкое вино в пакете также можно приобрести в пределах одного доллара. Сначала оно порадует вас мягким вкусом компота — первый стакан можно выпить залпом, — а потом, возможно, пробудит панславянские настроения, и вы захотите истреблять космических жидорептилоидов-захватчиков, — Виногор делают в Питере по лицензии братьев-сербов. Я однажды видел, как бомж на Тверской после пакета «Виногора» пел «Прощание славянки». И никто не смотрел на него осуждающе. Возможно, вот она — русская соборность. ВЕЩЕСТВА Во всём виноваты Пётр I и, разумеется, Сталин. Пётр I издал «Указ о расширении посевов льна и конопли», а при Сталине за посевы конопли на усадебных и приусадебных участках предоставлялись специальные льготы. Студенты-историки Московского педагогического института поехали проходить археологическую практику в республику Башкортостан. Ближайший магазин находился за горизонтом, а самогона в деревнях не было. Те, кто больше остальных радели за свою профессию, привезли в Башкирию канистру этилового спирта. Следы деятельности Петра I и Сталина произрастали рядом, но, как водится, должного эффекта при курении не вызывали. Тогда педагоги решили пойти другим путём — настояли на дурман-траве спирт. Я, увы, не пробовал этого напитка, но однокурсники рассказывали, что достаточно было всего двух рюмок, чтобы уйти в говно. Некоторых уносили в палатки, как витязей с Куликова поля, некоторых — пытались унести, но не могли, потому что в теле просыпалась невиданная сила. Правда, был минус — напиток этот получился настолько забористым и ядрёным, что после каждой опрокинутой рюмки приходилось выдыхать и говорить: ууурр! (возможно, что-то башкирское). Сегодня 200 грамм этилового спирта вполне можно приобрести в пределах доллара. А если недалеко есть плантации промышленной конопли, то такого напитка должно хватить на пару вечеров. Однако пробовать не посоветую — у всех разная переносимость каннабинола. Этим напитком вылечился археолог, которого в Башкирии укусила гадюка. После ядовитого укуса он отказался обращаться в больницу и работать. Зато стал выпивать по 100 — 200 грамм спирта на конопле ежедневно. Через пять дней оказалось, что он совершенно здоров. Потом выяснилось, что его укусила не гадюка, а уж. НАПИТОК-ПУЛЕМЁТ Чтобы выпить на один доллар, можно сесть без билета в электричку и отправиться подальше в сельскую местность. На самогон доллара вам не хватит, но зато у вас появится уникальный шанс попробовать напиток, который убивает наповал, как пулемёт Максима. Напиток этот называется «Максимка». Ласковое название в меру непослушного ребёнка он получил в честь своего суррогатного отца — стеклоочистителя «Максимка». Приобрести его можно за смехотворную сумму в районе 30 — 50 рублей за пол-литра. История приготовления остаётся тайной, однако можно предположить, что спирт очищается от твёрдых примесей и совсем уже ядовитых веществ и подаётся к столу. Сперва я тестировал «Максимку» на костре: капнул в пламя водки — и оно слегка полыхнуло. Капнул туда «Максимку» — чуть не обжёг лицо. Пьётся «Максимка» очень тяжело и на утро дарит вам ботоксные губы светской львицы, глаза мэра Москвы и речь Виталия Кличко. Опохмеляться этим напитком крайне не рекомендуется, потому что можно ослепнуть, если вы ещё не ослепли вчера. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЮМОК Однажды я выпил залпом 300 грамм водки и упал. Потом выпил напёрстков пятнадцать водки и тоже упал. Многие знают, что дело тут в ёмкостях. Объём напёрстков начинается от 2 миллилитров. Алкоголь минует пищевод и печень и попадает моментально в мозг. Для должного эффекта после каждого напёрстка водки лучше приседать. Другой способ — расположить напёрстки на лестнице, по одному на каждой ступеньке. В чём тут дело, мне объяснить трудно, но я сам видел, что физические упражнения резко усиливают опьянение от напёрстков. Одну бутылку водки за доллар не купишь, но растянуть от неё удовольствие таким образом можно на пару недель. Другой способ напиться на один доллар всей своей формой намекает на отказ от традиционных рюмок — это знаменитая «Настойка боярышника». Как известно, настойка продаётся в маленьких флаконах, похожих на стеклянные ёмкости для детского питания. Продаётся она без рецепта. За доллар можно приобрести два бутылька по 100 грамм. Радушное расположение к вам каждого бутылька определяется его семидесятиградусной крепостью. В отличие от водки или «Максимки», риск отравления «Боярышником» предельно мал — всё-таки это лекарство. Но им ни в коем случае не стоит злоупотреблять людям с больным сердцем. Для расслабляющего действия или лёгкого опьянения достаточно наливать чуть «Настойки боярышника» в чай. И вы сразу узнаете, что быть расслабленным можно и при низком курсе рубля. А вы как надираетесь на 1 доллар? Отсюда



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