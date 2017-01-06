Досудове розслідування стосовно ректора НАУ завершене

Наразі стороні захисту відкритий доступ до матеріалів слідства.

За версією слідства, т.в.о. ректора НАУ вимагав 5 млн грн та додатково 50 тис. дол. США за подальше невчинення перешкод у поновленні на посадах за рішенням суду колишніх працівників університету та підписання наказів про їх призначення. 26 серпня 2016 року через посередника він отримав частину суми у розмірі близько 3 млн грн (100 тис. євро) за підписання наказу про поновлення на посаді в НАУ одного з професорів. Також за результатами досудового розслідування було встановлено, що т. в.о. ректора вишу протягом 2016 року умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення низки незаконно звільнених працівників університету

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