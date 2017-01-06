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США не дадут России заработать на дорожающей нефти
06 января 2017 | 09:17
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С точки зрения нефтяных цен 2016 год был крайне интересным. Год назад цена барреля была примерно вдвое меньше, котировки опускались до $28. Столь низкий уровень вынудил ведущих производителей активизировать переговоры на тему ограничения добычи в мире. В начале 2016 года с такой инициативой выступили Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.
И, несмотря на то, что инициатива провалилась, на заявлениях о заморозке уровня добычи цены поднялись выше $40 и не снизились даже после того, как окончательные переговоры по фиксации производства провалились. Произошло это из-за Ирана, который отказался фиксировать добычу, упирая на то, что пострадал от санкций Запада и теперь должен наращивать производство.
В дальнейшем цена барреля колебалась в коридоре от $43–44 до $49–51. В конце ноября страны ОПЕК все же смогли достичь соглашения об ограничении добычи, причем речь шла не о заморозке, а о сокращении. Картель пообещал сократить производство до 32,5 млн баррелей в сутки (по итогам ноября страны ОПЕК в совокупности добывали 33,87 млн баррелей в день).
Мало того, крупнейшие мировые производители, не входящие в ОПЕК (за исключением США), также пообещали сократить добычу в общем на 558 тыс. баррелей в сутки, причем большую часть (300 тыс. баррелей) обязалась обеспечить Россия.
В результате нефтяные цены пошли вверх,несмотря на то, что соглашение должно было начать действовать только с начала 2017 года. В декабре котировки уже уверенно держались около отметки в $55 за баррель.
Во вторник, 3 января, баррель впервые с ноября 2015 года превысил отметку в $58.
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Прогнозов по дальнейшей судьбе нефтяных цен уже было множество. Так, глава российского Минэнерго Александр Новак в конце декабря в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что вряд ли мы увидим повышение котировок до уровней 2014 года, то есть выше $100 за баррель (в июле 2014 года был достигнут пик в $110, после чего и началось падение). По словам министра, в краткосрочной перспективе цены будут на уровне $60.
Глава российского Сбербанка Герман Греф в интервью тому же каналу заявил, что нефть по $130 и доллар по 35 рублей могли бы «вернуть российскую экономику в состояние болезни».
По словам Грефа, уровень цен в диапазоне $50–70 будет способствовать развитию экономики России. В частности, ее диверсификации, развитию производственного сектора. В любом случае, значительного роста нефтяных котировок Греф и не ждет.
По оценкам главы Сбербанка, в обозримом будущем реален рост барреля до $60. «Но это не тот уровень цен, который дал бы нам снова счастливое и богатое существование», — подчеркнул Греф.
При этом в макропрогнозе Сбербанка прогнозируется $50 за баррель в 2017 году и $55 — в 2018 году.
О $50–60 говорил и зампред и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов давал более сдержанный прогноз: $40–50. При этом вице-президент «ЛУКойла» Леонид Федун ранее прогнозировал, что оптимальной ценой для рынка является уровень в $80 за баррель.
Аналитики JP Morgan в декабрьском прогнозе дали оценку среднегодовой цены в 2017 году на уровне $58,25. Причем в третьем квартале, согласно их ожиданиям, котировки могут подняться выше $65 за баррель.
Citigroup полагает, что цены могут превысить $70, так как уже в первом квартале 2017 года мировые запасы нефти начнут сокращаться, что ускорит ребалансировку рынка.
Впрочем, все это возможно лишь при условии, что ОПЕК и независимые производители выполнят свои обещания по ограничению добычи. Кроме того, есть риски давления на цену, связанные с добычей в США.
Дело в том, что добыча на сланцевых проектах в Америке технологически гораздо более гибкая, чем, в большинстве других стран. Проекты можно быстро заморозить и так же быстро вновь ввести в строй — в зависимости от рыночной конъюнктуры. Считается, что критической точкой для американской добычи является цена $50 за баррель, но это верно лишь отчасти, так как технологии производства нефти из сланца постоянно совершенствуются, и на многих проектах себестоимость добычи гораздо ниже $50, а кое-где даже ниже $30.
Goldman Sachs в декабре публиковал прогноз, согласно которому сокращение добычи ОПЕК и другими производителями поднимет цену барреля до $60, но соответствующий рост производства в США опустит ее до $55.
Уровень производства в США является одним из основных драйверов, влияющих на нефтяные котировки в моменте. Таким образом, чем выше будут подниматься цены, тем активнее Штаты будут добывать нефть, что, в свою очередь, будет уже оказывать давление на котировки.
Источник: Газета.ру
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