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Великобритания создает лазерное оружие для армии
06 января 2017 | 11:10
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Министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму 30 млн фунтов (37 млн долларов) для создания боевой лазерной установки для армии.
Цель разработки такого прототипа заключается в том, чтобы понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество вооруженным силам. Демонстрация системы планируется на 2019 год, сообщает "ДС" со ссылкой на BBC.
Контракт заключен сразу с несколькими европейскими оборонными компаниями, которые будут работать над новой технологией сообща.
Как объясняет Питер Купер из британской Оборонной научно-технической лаборатории (DSTL), в проекте "используются инновационные исследования с целью понять потенциал технологии мощных лазеров".
По его словам, эта технология может оказаться более эффективной ответной мерой на новые угрозы, с которыми могут столкнуться вооруженные силы Великобритании.
Представитель министерства обороны сообщил, что прототип разрабатывается не в целях дать отпор какой-то конкретной угрозе, а чтобы оценить, может ли такой тип оружия повысить эффективность вооруженных сил.
Армия США экспериментирует с лазерами высокой мощности уже несколько десятилетий. Однако до недавнего времени из-за различных технических трудностей использовать их в реальных боях было невозможно.
Между тем одна боевая лазерная установка под названием Laws поступила на вооружения военно-морского флота США и в 2014 была установлена на корабле USS Ponce, находившемся в Персидском заливе.
Этим лазером были уничтожены цели на небольшом судне, которое с большой скоростью приближалось к кораблю, а также сбит небольшой дрон в небе.
По словам сотрудницы министерства Харриет Болдуин, отвечающей за оборонные закупки, именно благодаря по-настоящему инновационным проектам, таким как создание боевой лазерной установки высокой мощности, "наша страна будет на шаг впереди других".
Если испытания пройдут успешно, первые лазерные пушки могут поступить на службу британской армии в середине 2020-х годов.
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