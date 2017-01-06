В МВД считают, что министр должен получать 100 тыс. грн

Об этом заявил народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает "ДС" со ссылкой на "112 Украина".

"Я считаю, что мало (текущий уровень зарплат, - ред.). Считаю, что наши граждане должны понимать, что заработная плата премьер-министра в размере тысячи долларов - это просто фейк. И зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтоб могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали бы, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого взять взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", - убежден он.

Геращенко также назвал оптимальную, по его мнению, зарплату для министра. "Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. грн. Это хотя бы как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", - считает он.

Напомним, что в украинские министры получают примерно одинаковую заработную плату с главой правительства Владимиром Гройсманом, их ставка составляет порядка 35 тысяч гривен в месяц. При этом работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тыс. грн в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тыс. грн.