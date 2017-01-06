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В тюрьмах появятся магазины, заключенные получат зарплатные карты

06 января 2017 | 09:09

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Министерство юстиции Украины намерено приступить к реформированию пенитенциарной системы, в частности, начать размещение магазинов в тюрьмах в 2017 году.


Об этом заявил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передает "ДС" со ссылкой на "5 канал".

"В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с (торговыми) сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в (пенитенциарной) системе", - сказал он.

Чернышов также сообщил, что заключенные получат зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу. За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам данная реформа будет длиться 5-7 лет.



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