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"Моссад" впервые набирает женщин-разведчиков

06 января 2017 | 10:04

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Израильская разведка "Моссад" впервые с момента своего создания в 1949 году объявила о широком наборе в свои ряды представительниц прекрасного пола.


Соответствующие объявления опубликованы во многих израильских газетах и на сайте спецслужбы, передает "ДС".

"Требуются сильные женщины. Нам неважно, что ты сделала. Нам важно, кто ты!", - говорится в объявлении.

 

 

В "Моссад" подчеркивают, что им требуются оперативные сотрудницы с "особыми чертами характера", а тем, кого заинтересовала вакансия, стоит обратиться в разведывательный, кадровый или технологический отдел агентства.

На данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве, отмечают местные СМИ.

Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечал, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий и подавлять свое эго ради достижения целей.

"Вопреки стереотипам, вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают как следует - значит, они работают очень хорошо", - отмечал Пардо.

Как известно, служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире.

В адрес "Моссада" не раз звучали как похвалы за успешно проведенные сложнейшие операции, так и критика за чрезмерную жестокость и убийства.

ДС



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