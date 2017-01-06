ТЕМА

«Укроборонпром» пропонує збудувати патронний завод

06 января 2017 | 09:47

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За словами менеджерів держконцерну, в країні немає жодного підприємства, здатного випускати боєприпаси для потреб української армії. «Укроборонпром» готовий запустити завод з виробництва боєприпасів для потреб української армії в разі отримання фінансування. Про це на прес-конференції заявив заступник голови державного концерну «Укроборонпром» Володимир Коробов, повідомляє «112 Україна».


За словами глави оборонного концерну, зараз українські військові використовують ті боєприпаси, які є на складах зберігання. «Вони не вічні і склади не бездонні. Тому нами розроблена програма, відпрацьовані всі проекти і рішення з виробництва боєприпасів. Передано все в Кабінет Міністрів», - заявив Володимир Коробов.
При цьому він зазначив, що власних коштів «Укроборонпрому» не вистачить для реалізації цього проекту і тому в держконцерні очікують фінансування з бюджету країни. За словами Володимира Коробова, завод зможе виробляти не тільки боєприпаси пост-радянського зразка, але стандарту НАТО. У разі отримання коштів, виробництво боєприпасів може бути розпочато вже через 18 місяців після запуску проекту.



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